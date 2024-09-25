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الرياضة

رسالة من إمام عاشور إلى جماهير الأهلي المصري قبل لقاء الزمالك

رسالة من إمام عاشور إلى جماهير الأهلي المصري قبل لقاء الزمالك
25 سبتمبر 2024 20:00


القاهرة (د ب أ)
أكد إمام عاشور، نجم فريق الأهلي المصري، أنه وزملاؤه في قمة التركيز والاستعداد قبل المواجهة المرتقبة ضد الغريم التقليدي الزمالك المصري.

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ويلتقي الأهلي، المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسختها الأخيرة، مع الزمالك، الفائز بكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية) الموسم الماضي، بعد غد الجمعة على ملعب (المملكة أرينا) في العاصمة السعودية الرياض في مباراة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.
وأبدى عاشور رغبته الشديدة في التتويج بالسوبر الأفريقي، الذي لم يكتب له الفوز به في المرة الأولى، الموسم الماضي، بعد خسارة الأهلي أمام اتحاد الجزائر.
وقال عاشور في حوار أجراه مع الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء «بطبيعة الحال، جميع اللاعبين في غاية التركيز خلال التحضيرات ومستعدون بإذن الله لمباراة كأس السوبر الأفريقي».
وأضاف عاشور «بالتأكيد كل لاعب يعرف ما هو المطلوب منه، ونساند بعضنا بعضاً، من أجل العودة بلقب كأس السوبر الأفريقي، إن شاء الله». وشدد نجم الأهلي «أكيد المواجهات أمام الزمالك تبقى قوية، وينبغي أن يكون اللاعبون سويا مع بعضهم بعضاً خلال أي منافسة نخوض غمارها، وننتظر الدعم من جماهيرنا بكل تأكيد».
وأعرب عن أمله في الظفر بلقبه الأول في السوبر الأفريقي، حيث قال «شاركت في نهائي النسخة الماضية للمسابقة حيث كانت أول مرة أخوض فيها هذه المنافسة، ولم يقدر لي التتويج بهذا اللقب». وتابع «بصراحة هذه المرة الجميع مركزون على الفوز في المباراة أمام الزمالك، والجميع يتدرب بشكل جيد، وبإذن الله سنلعب مباراة جيدة، والتتويج سيكون من نصيبنا».
وعن سر تألقه مع الأهلي في الموسم الماضي، كشف إمام عاشور «أكيد أنه عندما تلعب في النادي الأهلي، ومع لاعبين كبار يساهمون في اندماجك بسرعة مع بقية عناصر الفريق، وتصبح لا تشعر أنك غريب عنهم، فهذا الأمر يصنع الفارق، خاصة وأن اللاعبين الكبار بالفريق يجعلونني أشعر كأنني متواجد في النادي منذ الصغر، وهذا أمر يصنع الفارق بالنسبة للاعب كرة القدم».
وفي ختام حديثه، وجه إمام عاشور رسالة لمشجعي الأهلي، حيث قال «ننتظر الدعم من جماهير الفريق في المباراة والوقوف في ظهرنا مثلما جرت العادة دائما، وإن شاء الله نسعد جميعا بعد نهاية المباراة».
يذكر أن إمام عاشور، الذي سبق له اللعب للزمالك، انتقل للأهلي مطلع الموسم الماضي قادما من فريق ميتييلاند الدنماركي، وتوج مع الفريق الأحمر بالدوري المصري والسوبر المصري وكأس مصر موسم 2022 / 2023، بالإضافة لدوري أبطال أفريقيا. كما حصل عاشور أيضا مع الأهلي على المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في ديسمبر الماضي.

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