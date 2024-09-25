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الرياضة

«فيفا» يستقبل مونديال الناشئات بأغنية «في الجزيرة»

«فيفا» يستقبل مونديال الناشئات بأغنية «في الجزيرة»
25 سبتمبر 2024 20:15


برلين (د ب أ)
أزاح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الستار عن الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم للناشئات تحت 17 عاماً التي ستقام في الدومينيكان الشهر المقبل.

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وأشار (فيفا) عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت إلى أن الأغنية تحمل اسم «في الجزيرة» ويؤديها الفنان الشهير ماني كروز من الدومينيكان، وتعكس موسيقى الأغنية المستوحاة من التراث الكاريبي شغف هذه الجزيرة بكرة القدم.
ومن المقرر أن تذاع الأغنية خلال مباريات البطولة في المدينتين المضيفتين، سانتو دومينجو وسانتياجو، وتندرج ضمن فئة «بوب ميرينجي». ويظهر في الفيديو الدعائي لأغنية كأس العالم للناشئات تحت 17 عاماً عدد من لاعبات منتخبات الدومينيكان منظم البطولة التي ستقام خلال الفترة من 16 أكتوبر المقبل حتى الثالث من نوفمبر.

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