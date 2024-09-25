خطة تعاونية لإنقاذ نادٍ من الديون



هامبورج (د ب أ)

كشف نادي سانت باولي الألماني بعض تفاصيل خطته التعاونية بشكل غير تقليدي عن النماذج المتبعة في استثمارات كرة القدم، وقال فيلكن إنجلبراخت المدير التجاري لنادي سانت باولي لصحيفة هامبورجر أبندبلات: «أهم شيء بالنسبة لنا هو أنه بإمكاننا تقليص ديون النادي بالكامل تقريبا»، مشدداً على ضرورة سداد القروض التي حصل عليها النادي خلال جائحة كورونا.

وبإمكان جماهير النادي الألماني شراء سهم بقيمة 850 يورو (950 دولاراً)، وسيتمتع جميع الأعضاء المساهمين في الجمعية التعاونية بصوت واحد في الاجتماعات بغض النظر عن عدد الأسهم التي يملكها. وحدد نادي سانت باولي الألماني أيضاً خطة خاصة لطرح الأسهم للأفراد ذوي الدخل المنخفض.

وتستهدف الجمعية التعاونية بشكل مبدئي الاستحواذ على حصة في الملعب، مما يجعل كل مشجع شريكاً في الملكية، ومن المتوقع أن توفر هذه الخطة في البداية مبلغا يتراوح بين 25 و35 مليون يورو. وقال إنجلبراخت «نفتح مجالات جديدة هنا لتجنب الشكوى الدائمة من أشكال تمويل كرة القدم التي يقودها المستثمرون التقليديون، بل نريد إظهار بديل».

ومن المقرر أن يتشارك الأعضاء المساهمون في الجمعية التعاونية أيضاً في الأرباح.