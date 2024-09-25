أرقام وإنجازات فاران بعد اعتزاله في سن الـ 31 عاماً

معتز الشامي (أبوظبي)



قرر رافاييل فاران مدافع فريق كومو، تعليق حذائه بشكل رسمي في رسالة نشرها فريقه الإيطالي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي «اكس»، وقال فاران فى بيان رسمي نشره حساب نادى كومو على منصة «إكس»: «يقولون إن كل الأشياء الجيدة لابد أن لها نهاية».

وأضاف: «لقد خضت العديد من التحديات خلال مسيرتى المهنية، ونجحت فى مواجهة العديد من التحديات، وكان من المفترض أن يكون كل ذلك مستحيلاً».

أكمل: «لقد عشت مشاعر لا تصدق ولحظات وذكريات خاصة ستظل باقية مدى الحياة، وعند التفكير فى هذه اللحظات، أشعر بفخر كبير وشعور بالإنجاز عندما أعلن اعتزالى اللعبة التى نحبها جميعاً».

وطوال مسيرته مع كرة القدم، قدم رافاييل فاران مشواراً مُدججاً بالأرقام والإنجازات مع الأندية التي لعب لها وعلى الأخص ريال مدريد الإسباني قبل رحيله إلى مانشستر يونايتد ومن ثم كومو الإيطالي الحالي.

لعب فاران لأندية لانس وريال مدريد ومانشستر يونايتد وكومو الإيطالي بالموسم الجاري 2024-2025 قبل اعتزاله الساحرة المستديرة مساء اليوم الأربعاء.

وإليكم مسيرة فاران بالأرقام مع كل نادِ لعب ضمن صفوفه قبل اعتزاله اليوم كالتالي:



لانس الفرنسي



ارتدى فاران قميص لانس في 24 مباراة بكافة المسابقات خلال موسم 2010-2011، وسجل هدفين.



ريال مدريد



لعب الفرنسي رافاييل فاران 360 مباراة مع ريال مدريد بجميع البطولات، وسجل 17 هدفاً وصنع 7 أهداف.

وتوج فاران بـ 18 بطولة مع ريال مدريد، هي 3 الدوري الإسباني، 1 كأس ملك إسبانيا، 3 كأس السوبر الإسباني، 4 دوري أبطال أوروبا، 3 كأس السوبر الأوروبي، 4 كأس العالم للأندية.



مانشستر يونايتد



شارك المدافع الفرنسي المُعتزل في 95 مباراة مع مانشستر يونايتد وأحرز هدفين وصنع هدفاً، وتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2023-2024، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية موسم 2022-2023.



كومو الإيطالي



لم تستمر مسيرة فاران طويلاً مع كومو الإيطالي، منذ الانتقال إلى صفوفه الصيف الماضي، حيث خاض مباراة واحدة بكأس إيطاليا.



منتخب فرنسا



مثّل رافاييل فاران منتخب فرنسا في 93 مباراة دولية بكل المسابقات، وأحرز 5 أهداف، وتوج بلقب كأس العالم 2018، ودوري الأمم الأوروبية 2020-2021.