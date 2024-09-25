استقبال حافل لبعثة الأهلي المصري قبل مواجهة الزمالك بـ «السوبر الأفريقي»



القاهرة (د ب أ)



وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري برئاسة محمد الغزاوي، لمطار الرياض بالمملكة العربية السعودية، استعداداً لمواجهة المنافس التقليدي الزمالك المصري في مباراة السوبر الأفريقي لكرة القدم الجمعة.

وذكر الأهلي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن سامي قمصان، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، حرصاً على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم، لدى وصولها إلى مطار الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف بيان الأهلي «حرص أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، وأحمد المحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه بالمملكة، وضياء حماد، نائب السفير والعديد من مسؤولي السفارة المصرية في الرياض، على الترحيب ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة، فور وصولها إلى مطار الرياض بالمملكة العربية السعودية؛ استعداداً لمواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي».

ويشارك الأهلي الذي يسعى للتتويج بالسوبر الأفريقي للمرة التاسعة في تاريخه، في المباراة عقب تتويجه بلقب النسخة الماضية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما يلعب الزمالك في اللقاء، عقب فوزه بالكونفيدرالية الأفريقية الموسم الماضي.

يذكر أن المباراة، التي تقام بملعب «المملكة أرينا» سوف يديرها الحكم الليبي معتز الشلماني، ويعاونه مواطنه عطية عيسي كمساعد أول، بينما سيكون التونسي خليل حساني كمساعد ثانٍ، والصومالي عمر قرطان حكم رابع.

وسيتواجد بغرفة تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» الحكمة الجنوب الإفريقية أوكانا ماكليما، ويعاونها الثنائي المغربي توم أبو نجيل وزكريا برنيسي.