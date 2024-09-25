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الرياضة

52 مليون دولار في خزينة إنتر ميلان

52 مليون دولار في خزينة إنتر ميلان
25 سبتمبر 2024 22:45

 
ميلانو (رويترز)

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قال نادي إنتر ميلان، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن صندوق الاستثمار الأميركي «أوك تري كابيتال مانجمنت» ضخ 47 مليون يورو (52 مليون دولار) في رأس المال النادي.
واستحوذ صندوق الاستثمار على ملكية النادي الإيطالي في مايو الماضي بعد تخلف المجموعة الصينية القابضة المالكة للنادي عن سداد مستحقات بقيمة 395 مليون يورو.
وقال إنتر في بيان عند عرضه لنتائجه المالية «الاستثمار... هو دليل على التزامه (الصندوق الأميركي) بالاستقرار المالي والتشغيلي للنادي لدعم أعلى مستوى من الأداء داخل وخارج الملعب».
وضخ الصندوق الأميركي، صاحب الحصة المسيطرة في إنتر ميلان، بشكل مباشر أموالاً في النادي بقيمة 44 مليون يورو، في حين جاءت ثلاثة ملايين يورو أخرى، أضيفت لرأس المال، من تحويل الجزء الأخير من القروض القائمة.
ونفذ الصندوق زيادة رأس المال خلال الربع الأول من السنة المالية 2024 - 2025. 

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