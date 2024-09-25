«الزعيم» و«الإمبراطور».. مواجهة «كلاسيكو النخبة»

مراد المصري (أبوظبي)

تنطلق اليوم الجولة الرابعة من منافسات دوري أدنوك للمحترفين، بإقامة مباراتين، سيكون الترقب الأكبر فيها نحو مواجهة «الكلاسيكو» بين العين والوصل على استاد هزاع بن زايد، وهما الفريقان اللذان يمران بمرحلة نسق أداء تصاعدي، ويمثلان الكرة الإماراتية في دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم، فيما تشهد «الإماراة الباسمة» لقاء ديربي بين البطائح والشارقة بحسابات دقيقة بين الفريقين.

وتشكل مواجهة «الزعيم» و«الإمبراطور» واحدة من أبرز المحطات للفريقين ما بين العين الطامح باستعادة اللقب، والوصل الساعي للاحتفاظ به، وهما اللذان انطلقا هذا الموسم بتقديم أوراق اعتمادها للتواجد في دائرة المنافسة، مع تحقيق «البنفسجي» أربع نقاط في مباراتين، «ولديه مباراة مؤجلة مع كلباء»، و«النمور» الذي حصد 7 نقاط في أول ثلاث جولات.

وتلقى الفريقان دفعة معنوية، خلال الأيام الماضية، مع تفوق العين على أوكلاند سيتي 6-2، ليتأهل إلى الدور التالي من كأس القارات للأندية، حيث سيواجه الأهلي المصري يوم 29 أكتوبر المقبل في القاهرة، والوصل الذي حسم مواجهة «الديربي» على حساب جاره النصر بـ «ريمونتادا»، ليقلب تأخره بهدف إلى انتصار 3-1.

وتميل كفة المواجهات التاريخية في دوري المحترفين بين الفريقين لصالح العين بتحقيقه 19 انتصاراً مقابل 4 انتصارات للوصل، و7 تعادلات، إلا أن الموسم الماضي شهد تحقيق «الإمبراطور» الفوز في كلا لقائي الدور الأول والثاني، بنتيجة 3-1 و4-2 على التوالي، مما يرفع من سخونة المواجهة المقبلة بحسابات تأكيد التفوق والثأر بينهما.

ويتسلح الوصل بامتلاكه سلسلة عدم خسارة خارج ملعبه في 15 مباراة متتالية في دوري المحترفين، فيما كان العين استهل الموسم بتحقيق انتصار كبير على ملعبه على حساب خورفكان 5-1.

ويلتقي البطائح والشارقة على استاد خالد بن محمد، مع تطلع كل فريق للخروج بنتيجة إيجابية، ما بين «الراقي»، الذي حصد أربع نقاط في أخر جولتين، وتحديداً بعد تحقيقه الفوز الأول هذا الموسم على حساب دبا الحصن 2-1 في الجولة الماضية، و«الملك»، الذي يمتلك العلامة الكاملة بتحقيق الفوز في جميع مبارياته الثلاث، وآخرها الانتصار الكبير على الجزيرة 4-0.

ولم يعرف الشارقة الخسارة في أربع مواجهات سابقة ضد البطائح في دوري المحترفين، حقق خلالها 3 انتصارات وتعادل، وهو الساعي لحصد الانتصار الرابع على التوالي في بداية الموسم، ليعادل ما حققه مرتين سابقاً.

فيما يتسلح البطائح بالنفس الطويل هذا الموسم، وهو الذي عاد من تأخره أمام العين بثلاثة أهداف دون رد، ليفرض التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع، ثم اقتنص الفوز على حساب دبا الحصن في الوقت المحتسب بدل الضائع، وكان قريباً من الخروج بنقطة التعادل أمام شباب الأهلي قبل الخسارة بصعوبة في الوقت المحتسب بدل الضائع أيضاً.