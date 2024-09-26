برشلونة.. «العلامة الكاملة» بعد «السابعة»

برشلونة (أ ف ب)



احتفظ برشلونة بالعلامة الكاملة، في صدارة الترتيب، بعد أن حقق فوزه السابع من سبع مباريات على حساب خيتافي1-0، ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد الثاني وحامل اللقب، فيما تجمّد رصيد خيتافي عند أربع نقاط في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير.

ويدين «البلاوجرانا» بفوزه إلى نجمه وهدّافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي (19).

ورفع مهاجم بايرن ميونيخ الألماني السابق رصيده إلى سبعة أهداف في صدارة ترتيب هدّافي «الليجا».

وخاص العملاق الكاتالوني مباراته الأولى، من دون حارسه الألماني مارك أندري تير شتيجن الذي يتوقع غيابه عن الملاعب لفترة طويلة، وذلك لاضطراره إلى إجراء جراحة بسبب «تمزق كامل» في وتر الركبة، وفق ما أعلن النادي الكاتالوني.

تعرض تير شتيجن للإصابة في نهاية الشوط الأول من المباراة أمام فياريال (فاز بها برشلونة 5-1)، عندما هبط بشكل سيئ على قدمه اليمنى، وهو يحاول التقاط كرة عرضية، فنقل على حمالة إلى خارج الملعب، بعد تدخل المسعفين، وهو ممدد يصرخ من الألم.

وشارك الحارس البديل إينياكي بينيا مكان تير شتيجن بمواجهة خيتافي.

ونجح برشلونة في تسجيل بداية قوية مبكراً، بعدما تمكن ليفاندوفسكي من افتتاح التسجيل، بعد مرور 19 دقيقة فقط، إثر كرة عرضية من الفرنسي جول كونديه أخطأ حارس خيتافي دافيد سوريا في التعامل معها، ووصلت إلى البولندي المتمركز أمام المرمى، ليسددها بسهولة في الشباك.

وكاد النجم الشاب لامين يامال، أن يضاعف تقدم فريقه، عندما مرر له البرازيلي رافينيا كرة بينية، لكنّ تسديدته مرت قريبة من المرمى (41).

وتصدى سوريا لمحاولة من رافينيا (55)، وأخرى ليامال من تسديدة مقوّسة رائعة، قبل مرور ساعة من عمر اللقاء (58).

وحظي رافينيا بفرصة أخرى، لتسجيل هدف برشلونة الثاني، لكنّ كرته من ركلة حرّة تصدى لها حارس خيتافي (70).

وواصل برشلونة ضغطه لطمأنة جمهوره، لكنّ محاولة يامال نجم كأس أوروبا 2024 من تسديدة بعيدة لامست العارضة (74)

وأضاع رافينيا فرصة ذهبية أخرى من كرة رأسية في اللحظات الأخيرة (82).

وللمباراة الرابعة توالياً في مختلف المسابقات، أخفق جيرونا ثالث الموسم الماضي في تذوق طعم الفوز، بعدما سقط في فخ التعادل أمام رايو فايكانو من دون أهداف.

وهذه المباراة الثالثة توالياً في الدوري التي لا ينجح فيها جيرونا في تحقيق الفوز، بعد خسارته في الجولة الماضية على يد فالنسيا 0-2، وقبلها أمام جاره الكاتالوني برشلونة 1-4، ليحتل المركز الثاني عشر، برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطة عن رايو فايكانو العاشر.

ويشارك جيرونا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لكنه استهل مشاركته التاريخية بخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 0-1.