أرسنال.. «خماسية» في «حفل البدلاء»

لندن (أ ف ب)



بلغ أرسنال الدور الرابع من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بفوزه على بولتون واندريرز من المستوى الثالث 5-1 على ملعب الإمارات.

وسجّل أهداف «الجانرز» كل من ديكلان رايس (16) وإيتان نوانيري (37 و49) ورحيم سترلينج (64) والألماني كاي هافيرتز (77)، مقابل هدف لبولتون أحرزه الويلزي آرون كولينز (53).

ويأتي فوز أرسنال بعد 72 ساعة فقط على تعادله المثير أمام غريمه في السنوات الأخيرة مانشستر سيتي 2-2 في قمة الدوري الإنجليزي، في مباراة أكملها فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا طوال الشوط الثاني بعشرة لاعبين، بعد طرد البلجيكي لياندرو تروسار في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

أجرى أرتيتا سبعة تغييرات على تشكيلة فريقه التي خاضت مباراة سيتي، أبرزها في حراسة المرمى، في ظل إصابة الحارس الإسباني دافيد رايا، فحلّ مكانه ابن الـ 16 عاما جاك بورتر، بينما خاض الوافد الجديد من تشيلسي على سبيل الإعارة سترلينج مباراته الأولى على ملعب الإمارات.

وحذا حذو أرسنال، ليفربول حامل لقب نسخة الموسم الماضي، لكن بعدما عوّض تأخره بهدف إلى فوز على وستهام 3-1 على ملعب أنفيلد.

ويدين «الريدز» بالفوز إلى البرتغالي ديوجو جوتا الذي سجل هدفين (25 و49)، والمصري محمد صلاح (74)، بعدما كان جاريل كوانساه سجل هدف التقدم لوستهام عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (21).

وشهد اللقاء طرد المكسيكي إدسون الفاريس لاعب وسط وستهام في الدقيقة 76.

وهذا الفوز الثالث توالياً لفريق المدرب الهولندي أرنه سلوت في مختلف المسابقات، منذ أن خسر الفريق بصورة مخيبة على يد نوتنجهام فوريست 0-1 في الدوري الإنجليزي في سقوطه الوحيد هذا الموسم.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة عن مانشستر سيتي متصدر الترتيب.

يذكر أنّ ليفربول هو حامل الرقم القياسي، بعدد ألقاب مسابقة كأس الرابطة بعشرة ألقاب، متقدماً على مانشستر سيتي الفائز بها ثماني مرات.