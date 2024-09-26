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الرياضة

قرعة «الرابطة الإنجليزية» تضع السيتي أمام توتنهام

قرعة «الرابطة الإنجليزية» تضع السيتي أمام توتنهام
26 سبتمبر 2024 08:12

لندن (د ب أ) 

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أسفرت قرعة دور الـ16 لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، عن مواجهة قوية بين مانشستر سيتي أمام توتنهام هوتسبير.
ويحل مانشستر سيتي ضيفاً على الفريق اللندني، في تكرار لمواجهة الفريقين بنهائي بطولة كأس الرابطة عام 2021، والذي حسمه «السيتي» لمصلحته بالفوز بنتيجة 1- صفر، ليحقق اللقب للمرة الثامنة. أما ليفربول حامل اللقب صاحب الرقم القياسي في الفوز بالكأس، يحل ضيفاً على برايتون، ويخرج أرسنال لمواجهة بريستون نورث إيند أحد أندية دوري الدرجة الأولى «شامبيونشيب». 
ويلتقي مانشستر يونايتد البطل ست مرات، آخرها في 2023 على ملعبه أمام ليستر سيتي، ويلعب أستون فيلا ضد كريستال بالاس، وساوثهامبتون ضد ستوك سيتي، وبرينتفورد ضد شيفيلد وينزداي. ويحل تشيلسي الفائز بكأس الرابطة 5 مرات آخرهما في 2015 ضيفاً على الفائز من آخر مواجهات دور الـ32 بين ويمبلدون ضد نيوكاسل يونايتد.

كأس الرابطة
مانشستر سيتي
توتنهام
ليفربول
أرسنال
مانشستر يونايتد
تشيلسي
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