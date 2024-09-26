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الرياضة

«علا» كرة «سوبر» الأهلي والزمالك

«علا» كرة «سوبر» الأهلي والزمالك
26 سبتمبر 2024 08:33

القاهرة (د ب أ)

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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» وشركة «بوما» للأدوات والمستلزمات الرياضية، الكرة الرسمية التي ستلعب بها مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري، ومواطنه وغريمه التقليدي الزمالك.
ويلتقي قطبا الكرة المصرية «الجمعة» على ملعب «المملكة أرينا»، في العاصمة السعودية الرياض، حيث يشارك الأهلي في اللقاء، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا بنسختها الماضية، في حين يلعب الزمالك عقب حصوله على لقب الكونفيدرالية الأفريقية الموسم الماضي. وتم الكشف عن النسخة الخاصة بالكرة التي أطلق عليها اسم «علا» قبل نهائي منافستي الأندية، وتتميز بالألوان السوداء والذهبية التي ترمز إلى القوة والأناقة، وستلعب دوراً رئيسياً في المواجهة المرتقبة بين عملاقي كرة القدم الأفريقية، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد القاري.
وأوضح موقع «الكاف» أن الكرة الخاصة بالمباراة تجسد الطبيعة الحيوية والنشيطة لكرة القدم الأفريقية من خلال تصميمها الملون وقيمتها الرمزية، مشيراً إلى أن اسمها يعني في اللغة اليوروبية «الثروة»، «الشرف»، و«الاحترام»، بينما في العربية تشير إلى «الارتفاع» و«النجاح».
أضاف المصدر ذاته أن هذه النسخة المحدودة صممت خصيصاً لكأس السوبر الأفريقي، حيث تهدف لضمان أداء عالي المستوى، مما يمكن اللاعبين من تقديم أفضل ما لديهم على أرضية ميدان ملعب المباراة «المملكة أرينا» بالرياض عاصمة السعودية.

مصر
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