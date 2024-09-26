تن هاج حزين من «اليونايتد»!

مانشستر (رويترز)



قال إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد، إن فريقه فشل في الحفاظ على قوته، خلال التعادل 1-1 مع تفينتي في الدوري الأوروبي لكرة القدم، وكان يتعين عليه أن «يقتل المباراة»، قبل أن تتاح للمنافس فرصة التعادل.

وضع لاعب الوسط الدنمركي كريستيان إريكسن يونايتد في المقدمة في الشوط الأول على ملعب أولد ترافورد، لكنه كان سبباً في هدف التعادل لتفينتي في الدقيقة 68، حين فقد تركيزه، ليسمح للمهاجم الهولندي سام لامرز بهز الشباك.

وقال تن هاج للصحفيين «أبقينا المنافس في المباراة، رغم تقدمنا 1-صفر، كان يتعين علينا الحفاظ على ثبات المستوى ومواصلة اللعب بقوة في الشوط الثاني، لكن مستوانا تراجع واستقبلنا هدفاً».

وأضاف «لم نقتل المباراةو كان علينا أن نحاول تسجيل الهدف الثاني، لذا ظلوا على قيد الحياةو وعوقبنا بخطأ من جانبنا».

وبينما سيتحسر إريكسن على الخطأ، قال تن هاج إن الفريق بأكمله يتحمل المسؤولية عن هدف التعادل.

وأضاف «الهدف هو خطأ جماعي، لاعب من تفينتي يستطيع أن يراوغ الملعب بأكمله تقريباً، أو نصفه، دون توقف، هذا أمر غير مقبول، لا يمكننا أن نستقبل هدفا بهذه الطريقة، لقد رأينا مرة أخرى أنه يتعين عليك مواصلة اللعب طوال المباراة، بمجرد أن تتقدم 1-صفر يتعين عليك مواصلة اللعب والبحث عن الهدف الثاني».

ويستضيف يونايتد منافسه توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد، قبل العودة إلى منافسات الدوري الأوروبي في الثالث من أكتوبر برحلة إلى بورتو.