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الرياضة

300 متحدث في منتدى «صناعة الرياضة»

300 متحدث في منتدى «صناعة الرياضة»
26 سبتمبر 2024 10:40

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يجمع منتدى صناعة الرياضة المقرر من 2 إلى 3 أكتوبر المقبل، في جامعة نيويورك أبوظبي، تحت منصته حضور أكثر من 300 متحدث من صانعي القرار من حول العالم.
يلقي غانم مبارك الهاجري، المدير العام للهيئة العامة للرياضة، كلمة الافتتاح مستعرضاً الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرياضة المستقبلية لعام 2031 والتي تسلط الضوء على مبادرات مستقبلية ترمي إلى تطوير المشهد الرياضي في الإمارات.
وقال غانم الهاجري: «متحمسون لتقديم رؤيتنا المستقبلية حول الاستراتيجية الوطنية للرياضة-2031، والتي من شأنها تعزيز المشاركة الرياضية ورعاية المواهب المحلية، لرفع حضور وتمثيل الإمارات في المحافل الدولية».
وأضاف، «يقدم منتدى صناعة الرياضة فرصة واعدة للتعامل مباشرة مع أقطاب وقادة هذه الصناعة، مما يسهم في ترسيخ رؤيتنا المشتركة لتحقيق مستقبل رياضي واعد لدولة الإمارات».
يسهم المنتدى بتعزيز مكانة أبوظبي المتنامية مركزاً عالمياً للأعمال والتعاون الرياضي، من خلال الشركات الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، وإدارة تنمية المجتمع في أبوظبي.
يسلط هذا الحدث الضوء على آخر المستجدات والتطورات في صناعة الرياضة في المنطقة، بمشاركة الدكتور أحمد الخزرجي، المدير العام بالإنابة لمركز الصحة العامة في أبوظبي، ومحمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في إدارة تنمية المجتمع - أبوظبي، وأحمد الحوسني، مدير تنفيذي قطاع التخطيط الاستراتيجي في مجلس أبوظبي الرياضي، وعلي آل علي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، وسيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة إثراء.
يناقش المتحدثون عدداً من المواضيع حول مستقبل الرياضة، وتسليط الضوء على نقاط الالتقاء بين الرياضة والصحة العامة والمشاركة المجتمعية.

الإمارات
أبوظبي
جامعة نيويورك أبوظبي
غانم الهاجري
الهيئة العامة للرياضة
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