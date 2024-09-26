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الرياضة

«أبيض الشباب» وكوريا.. «سباق الصدارة» في «تصفيات آسيا»

«أبيض الشباب» وكوريا.. «سباق الصدارة» في «تصفيات آسيا»
26 سبتمبر 2024 11:51

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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يلتقي منتخب الشباب مع كوريا الجنوبية، في الساعة التاسعة والنصف مساء الجمعة، على استاد عبدالله الخليفة في الكويت، ضمن «الجولة الثالثة» من المجموعة الثالثة، في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2025 في الصين.
ويتنافس «أبيض الشباب» و«محاربي التايجوك» على صدارة المجموعة، برصيد 6 نقاط لكل منهما، بعد فوز الأول على لبنان 3-2 في الجولة الأولى، وجزر شمال ماريانا 13- 0 في الثانية، فيما تفوق كوريا الجنوبية على الكويت 3-0، وجزر ماريانا 10-0.
وغاب «أبيض الشباب» عن «الجولة الثالثة»، والتي أقيمت الأربعاء بداعي الراحة، وشهدت فوز كوريا على جزر شمال ماريانا 10-0، والكويت على لبنان 3-0 على الملعب نفسه، علماً أن المجموعة تضم أيضاً منتخب الإمارات.
وتتصدر الإمارات ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام كوريا، والكويت التي لعبت ثلاث مباريات، في حين بقي رصيد لبنان وجزر شمال ماريانا خالياً من النقاط.
ويتأهل إلى النهائيات المنتخبات العشرة الحاصلة على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، وينضم إليها الصين المضيف بطل «نسخة 1985»، حيث تستضيف الصين البطولة للمرة الثانية، بعد أول مرة عام 2010.

الإمارات
تصفيات كأس آسيا
الكويت
كوريا الجنوبية
لبنان
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