الجمعة 27 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

48 مقاتلاً يخوضون التحدي في «محاربي الإمارات»

48 مقاتلاً يخوضون التحدي في «محاربي الإمارات»
26 سبتمبر 2024 11:56

 
مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
العين ينظم «ربيع الشطرنج»
إطلاق برنامج رواد التكنولوجيا الإماراتيين "إماراتي تيك"


تنطلق اليوم منافسات بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، التي تقام على مدار يومين، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، من خلال النسختين العربية والأفريقية «53»، والدولية «54»، وذلك بمشاركة 48 مقاتلاً ومقاتلة يمثلون 24 دولة، فيما يبلغ عدد النزالات 24 نزالاً.
وعقدت اللجنة المنظمة للحدث، مؤتمراً صحفياً للكشف عن تفاصيل البطولة، بحضور فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم البطولة، ونخبة من الأبطال المشاركين في المنافسات.
وبحسب اللجنة المنظمة تبدأ المنافسات بالنسختين المشتركتين العربية والأفريقية اليوم، من خلال 11 نزالاً، بمشاركة 22 مقاتلاً ومقاتلة، فيما تقام غداً النسخة الدولية 53، وتشهد إقامة 13 نزالاً، بمشاركة 26 مقاتلاً ومقاتلة.
وتجمع أبرز النزالات بين كل من اللبناني مارسيل ادور مع الأنجولي ديمارتي بينا، والأوزبكي جاجونجير حوماييف مع شاخمار ساديجوف من أذربيجان، والياباني ياماتو فوجيتا مع الروسي باتيكان بابسويف، ويجمع نزال السيدات البرازيلية لينا سيلفا مع السويدية صوفيا باقشفيلي.
وأكد فؤاد درويش اكتمال كافة الترتيبات لاستضافة الحدث، موضحاً أن اللجنة المنظمة حرصت على اختيار أفضل المواهب الصاعدة من لاعبي الفنون القتالية المختلطة، ودعمهم من أجل صقل مواهبهم وتطويرها.

الإمارات
أبوظبي
محاربي الإمارات
فؤاد درويش
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
العين ينظم «ربيع الشطرنج»
الرياضة
العين ينظم «ربيع الشطرنج»
اليوم 16:00
جانب من أعمال القمة
علوم الدار
اختتام "القمة العالمية لصناعة الطيران"
اليوم 15:37
مليون مستخدم جديد لـ"ستارلينك" خلال 4 أشهر
التعليم والمعرفة
مليون مستخدم جديد لـ"ستارلينك" خلال 4 أشهر
اليوم 15:27
نظمها مجلس محمد بن زايد.. ذياب بن محمد يشهد محاضرة حول مستقبل التكنولوجيا الخضراء
علوم الدار
نظمها مجلس محمد بن زايد.. ذياب بن محمد يشهد محاضرة حول مستقبل التكنولوجيا الخضراء
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©