48 مقاتلاً يخوضون التحدي في «محاربي الإمارات»



مراد المصري (أبوظبي)



تنطلق اليوم منافسات بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، التي تقام على مدار يومين، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، من خلال النسختين العربية والأفريقية «53»، والدولية «54»، وذلك بمشاركة 48 مقاتلاً ومقاتلة يمثلون 24 دولة، فيما يبلغ عدد النزالات 24 نزالاً.

وعقدت اللجنة المنظمة للحدث، مؤتمراً صحفياً للكشف عن تفاصيل البطولة، بحضور فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم البطولة، ونخبة من الأبطال المشاركين في المنافسات.

وبحسب اللجنة المنظمة تبدأ المنافسات بالنسختين المشتركتين العربية والأفريقية اليوم، من خلال 11 نزالاً، بمشاركة 22 مقاتلاً ومقاتلة، فيما تقام غداً النسخة الدولية 53، وتشهد إقامة 13 نزالاً، بمشاركة 26 مقاتلاً ومقاتلة.

وتجمع أبرز النزالات بين كل من اللبناني مارسيل ادور مع الأنجولي ديمارتي بينا، والأوزبكي جاجونجير حوماييف مع شاخمار ساديجوف من أذربيجان، والياباني ياماتو فوجيتا مع الروسي باتيكان بابسويف، ويجمع نزال السيدات البرازيلية لينا سيلفا مع السويدية صوفيا باقشفيلي.

وأكد فؤاد درويش اكتمال كافة الترتيبات لاستضافة الحدث، موضحاً أن اللجنة المنظمة حرصت على اختيار أفضل المواهب الصاعدة من لاعبي الفنون القتالية المختلطة، ودعمهم من أجل صقل مواهبهم وتطويرها.