الهلال مرشح لـ «الخامس توالياً» أمام الخلود

الرياض (أ ف ب)



يبدو الهلال حامل اللقب مرشحاً فوق العادة لتحقيق الفوز الخامس توالياً، عندما يحل ضيفاً على الخلود «السبت» في المرحلة الخامسة من الدوري السعودي لكرة القدم، فيما يملك مطارده المباشر الاتحاد فرصة استعادة سكة الانتصارات، عندما يستضيف الخليج «الجمعة».

على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، تبدو كفة الهلال راجحة لمواصلة العلامة الكاملة في مختلف المسابقات منذ بداية الموسم وتحقيق فوزه الثامن توالياً، والاستعداد لاستضافة الشرطة العراقي الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من دوري الأبطال آسيا للنخبة، قبل رحلته الى جدة لمواجهة الأهلي في الخامس من الشهر المقبل.

ويدخل الهلال، المتصدر برصيد 12 نقطة، المباراة بمعنويات عالية، عقب فوزه الكبير على شريطه السابق الاتحاد 3-1 في المرحلة الرابعة، ثم بلوغه ثمن نهائي مسابقة كأس الملك بتغلبه على البكيرية 1-0.

ويملك الهلال أقوى هجوم في الدوري، بعدما سجل 12 هدفاً، كما أنه أكثر فريق استحواذاً على الكرة بنسبة 63.8%.

في المقابل، يمني الخلود الثاني عشر، والذي يلاقي الهلال للمرة الاولى في الدوري، النفس بالبناء على فوزه الأول هذا الموسم، عندما تغلب على الوحدة 1-0 في المرحلة الرابعة، والوقوف نداً أمام المتصدر.

وفي الثانية، يملك الاتحاد فرصة العودة إلى سكة الانتصارات، بعد خسارته القاسية أمام الهلال 1-3، وذلك عندما يستقبل الخليج الثالث عشر «الجمعة»، في افتتاح المرحلة.

واستعاد الاتحاد ثقته ببلوغه ثمن نهائي الكأس بفوزه على العين 3-0 الثلاثاء، ويحاول تكريس عقدته للخليج الذي لم يسبق له الفوز عليه في الدوري، وكذلك المعنويات المهزوزة لضيفه الذي خرج من الكأس بخسارة كبيرة أمام الطائي 2-5.

وتغلب الاتحاد على الخليج 12 مرة في الدوري مقابل ثلاثة تعادلات، فيما سقط أمام مرة واحدة وكانت بركلات الجزاء في كأس الملك عام 2013.

ويأمل الاتحاد في تحقيق فوزه الرابع في الدوري للانفراد بالمركز الثاني ولو مؤقتاً، وتشديد الخناق على شريكيه الشباب والاتفاق اللذين يختتمان المرحلة بمواجهة الرائد والتعاون توالياً.

بدوره، يهدف الأهلي السادس الى مداواة جراحه ومصالحة جماهيره، بعد خروجه من الكأس، إثر هزيمته المفاجئة أمام الجندل (درجة أولى) 1-2، وذلك عندما يحل ضيفاً «الجمعة» على شريكه القادسية السابع والساعي لتصحيح مساره عقب التعادل السلبي أمام الأخدود في المرحلة الماضية، والخروج من مواجهة الشباب قبلها دون نقاط.

وستكون مواجهة الأهلي للقادسية بروفة لقمته أمام مضيفه الوصل الإماراتي الاثنين المقبل في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة قبل استضافة الهلال السبت المقبل.

وقال مدربه الألماني ماتياس يايسله: إنه يدرك «حجم التحديات التي تواجهه، لكنه واثق من قدرة الفريق على تجاوز هذه المرحلة الصعبة».

وأضاف «اللاعبون يعملون بجد في التدريبات ومصممون على تقديم أفضل ما لديهم في المباريات المقبلة».

وستكون الأسابيع القادمة حاسمة لمستقبل يايسله مع الأهلي، حيث ستحدد نتائج المباريات المقبلة مدى استمراره في قيادة الفريق.

ويأمل النصر في مواصلة بدايته القوية مع مدربه الجديد الإيطالي ستيفانو بيولي خليفة البرتغالي لويس كاسترو المقال من منصبه وذلك عندما يستضيف الوحدة «الجمعة».

واستهل بيولي مشواره مع النصر بفوز كبير على مضيفه الاتفاق 3-0 في الدوري، قبل أن يقوده إلى الفوز على مضيفه الحزم 2-1 في مسابقة الكأس المحلية، ويسعى إلى الثالث توالياً قبل استضافة الريان القطري الاثنين المقبل في الجولة الثانية من المسابقة القارية.

في المقابل، يبحث الوحدة عن فوزه الثاني هذا الموسم، والأول بعد خسارتين متتاليتين، لتحسين موقعه على لائحة الترتيب، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، ويلعب السبت أيضاً الفتح مع الأخدود، والعروبة مع ضمك، والأحد الفيحاء مع الرياض.