مشادة تُوقف مدرب بريست 3 مباريات



باريس (أ ف ب)



أعلنت اللجنة التأديبية لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، إيقاف مدرب بريست إيريك روي ثلاث مباريات، بعد طرده في مباراة فريقه ضد ضيفه تولوز في المرحلة الخامسة.

وأوضحت اللجنة أن روي ممنوع من الوجود على «دكة البدلاء»، وغرفة الحكام وجميع المهام الرسمية لثلاث مباريات، بعد مشادة مع الحكمين الرابع والرئيس بشأن ركلة جزاء احتسبت لمصلحة تولوز في الدقيقة 35 عندما كان بريست متقدماً 1-0.

وانبرى المهاجم الدولي المغربي زكريا أبو خلال إلى ركلة الجزاء وأهدرها، وتلقى روي بعدها مباشرة بطاقة صفراء، قبل أن يطرد، بعد ثوان قليلة بسبب احتجاجاته.

وكان فوز بريست، مفاجأة الموسم الماضي، عندما أنهاه في المركز الثالث، وضمن مشاركته في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، على تولوز هو الثاني له في الدوري هذا الموسم مقابل ثلاث هزائم.