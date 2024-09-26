تن هاج: لا وقت للعواطف.. مانشستر يونايتد عاقب نفسه أمام تفينتي



لندن (د ب أ)

أعرب الهولندي إريك تن هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي عن شعوره بالإحباط من تعادل فريقه مع ضيفه تفينتي الهولندي بهدف لمثله بملعب أولد ترافورد، في مستهل مشوار الفريقين بالدوري الأوروبي. وتقدم الدنماركي كريستيان إريكسن بهدف لمانشستر في الدقيقة 35 لكن لاميرس أدرك التعادل لتفينتي في الدقيقة 68 مستغلاً خطأ من إريكسن.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد عن تن هاج قوله: «كنا متحكمين في اللعب ومتقدمين بهدف، ولكننا سمحنا لهم بالبقاء في المباراة، كان علينا أن نواصل الضغط من أجل تسجيل المزيد من الأهداف في الشوط الثاني، ولكن إيقاع اللعب انخفض، وأهديناهم هدف التعادل، لقد تمت معاقبتنا عن طريق خطأ ارتكبناه بأنفسنا، بالطبع نشعر بالإحباط».

وأضاف، «الهدف جاء من خطأ يتحمل مسؤوليته الفريق بأكمله، فلاعب تفينتي استطاع أن يركض لمسافة كبيرة دون أن يتدخل عليه أحد، استقبال هدف كهذا أمر غير مقبول، ولا يجب أن يحدث، رأينا مرة أخرى ضرورة مواصلة الهجوم بقوة طوال المباراة؛ عندما تتقدم بهدف عليك أن تستمر في الضغط لتسجل هدفاً ثانياً».

وأوضح المدرب الهولندي: «إنها المباراة الأولى في الدوري الأوروبي، وبالطبع كنا نرغب في تحقيق الفوز، لأنه مهم جداً في هذا التوقيت، أنا لا أفكر حالياً في كون التعادل نتيجة أقل ضرراً من الخسارة في المباراة الأولى؛ أفكر فقط في الأداء والجوانب التي نحتاج للتحسن فيها، الأمر يتمحور حول بناء أسس جيدة وصناعة فرص تترجم إلى أهداف».

وتابع، «أنا أفكر في فريقي فقط، وفي هدفنا بتقديم موسم جيد، لذا ليس هناك وقت للعواطف، كانت مباراة خاصة لي بسبب تاريخي مع تفينتي، ولكن عليك أن تنحي هذا جانباً، ولا تفكر فيه، عليك أن تكون عملياً، وتحضر الفريق الذي تدربه وتحبه الآن بشكل جيد، هذا ما فعلته وكنت أفكر فيه».

وأكد «علينا البناء ومواصلة العمل، الأداء لم يكن جيداً بما يكفي، وكان يجب أن نفوز، لقد سمحنا لتفينتي بالبقاء في المباراة، ولم نسجل مجدداً بعد الهدف الأول، هذا ليس جيداً، وعلينا التعلم مما حدث. نحتاج للمزيد من التأمين الدفاعي وفرض السيطرة، وتسريع وتيرة اللعب لنسجل المزيد من الأهداف».