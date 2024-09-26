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الرياضة

الفلاسي يستقبل وفد «كوريا لعلوم الرياضة»

الفلاسي يستقبل وفد «كوريا لعلوم الرياضة»
26 سبتمبر 2024 13:35

 
دبي (الاتحاد)

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أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أهمية دور علوم الرياضة والتكنولوجيا والابتكار، في استقطاب وتطوير المواهب الرياضية، وتأهيل وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع.
جاء ذلك، خلال استقبال معاليه، وفد معهد كوريا لعلوم الرياضة، برئاسة سونج كانج يونج، رئيس المعهد، بحضور ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية.
وأشار معاليه إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك، بإطلاق مثل هذه المبادرات بين الجانبين، بالاطلاع على أفضل التجارب العالمية الرائدة، وتبادل الخبرات وفق نهج شامل، لتطوير الأداء الرياضي، في إطار علمي مدروس ومنهج قابل للتطوير والاستدامة.
وأشار وزير الرياضة إلى الاستفادة من التطورات التكنولوجية، في تخريج جيل رياضي يملك المعرفة، وقادر على المنافسة على أعلى المستويات.
وقال معاليه: إن الإمارات نموذج ملهم في دعم وتمكين أصحاب الهمم، ومساعدتهم في الانطلاق نحو آفاق التميز والنجاح.
وأشاد معاليه بجهود اللجنة البارالمبية الآسيوية، في نشر وتطوير رياضات أصحاب الهمم، من أجل أن يحققوا طموحاتهم على الصعد كافة.
من جانبه، وجه ماجد العصيمي الشكر إلى معالي الوزير على دعمه ومتابعته لأصحاب الهمم والبرامج والمشاريع التي تحقق التمكين والدمج الكامل في المجتمع، مؤكداً أن زيارة الوفد الكوري حققت أهدافها المنشودة، بالعديد من المكاسب التي تضيف بعداً جديداً ونقلة نوعية في تطوير أصحاب الهمم في آسيا.
وقال: إن رغبة المعهد الكوري لعلوم الرياضة، لتعزيز التعاون مع اللجنة البارالمبية الآسيوية، في المجالات ذات الاهتمام المشترك، يصب في تطوير رياضة «أصحاب الهمم» في القارة.
من ناحيته، وصف سونج كانج يونج، لقاء معالي الوزير بالمثمر، مثمناً دور الإمارات في دعم وتمكين أصحاب الهمم، والتي تعد من الدول السباقة في هذا المجال.
وأشاد سونج بالدور الكبير الذي ظلت تلعبه اللجنة البارالمبية الآسيوية في تبني المبادرات المختلفة التي تعزز قدرات أصحاب الهمم، من أجل تطوير الرياضات البارالمبية، في جميع أنحاء القارة، بتبادل المعرفة وأفضل الممارسات والأبحاث والتقنيات والذكاء الاصطناعي، في مجال علوم الرياضة.

الإمارات
دبي
أحمد بالهول الفلاسي
أصحاب الهمم
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