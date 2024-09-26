برشلونة.. «الهدف 6500» في «الليجا»



مدريد (د ب أ)



حسم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فوز برشلونة على خيتافي، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني، مسجلاً الهدف رقم 6500 في الدوري لبرشلونة.علماً بأن ريال مدريد، الغريم التقليدي لبرشلونة، سجل 6499 هدفاً. ووصل برشلونة لهذا الرقم في 3035 مباراة بالدوري، بمتوسط تسجيل 14.2 هدف في الموسم، وبإمكان برشلونة أن يعادل الرقم القياسي، من حيث عدد الانتصارات المسجلة في بداية الموسم، والذي يبلغ ثمانية انتصارات، في حال فوزه على أوساسونا يوم السبت.

يذكر أن الريال تعادل بالفعل في مباراتين.

من ناحية أخرى، رفض هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة الإسباني لكرة القدم، التعليق على التقارير التي تربط الحارس المعتزل فويتشيك تشيزني بالنادي، ولكنه ألمح أن الفريق بحاجة لحارس آخر.

وبعد إصابة مارك أندريه تير شتيجن في الركبة، أصبح إينياكي بينيا هو الحارس الأساسي لبرشلونة، الذي يسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية في الدوري، والتي وصلت إلى سبع انتصارات، بعد فوزه على خيتافي 1- صفر.

وقال فليك للصحفيين: «إينياكي بينيا «25 عاماً»، وبقية الحراس مازالوا صغيرين للغاية، لذلك نحن بحاجة لحارس يملك الخبرة ليكون متواجداً إذا طرأ أمر ماً».

وسيكون تشيزني «34 عاماً» متاحاً للتعاقد معه خارج فترة الانتقالات بصفته لاعباً حراً، بعد أن رحل عن يوفنتوس، واعتزل كرة القدم في نهاية الموسم الماضي.

وقال تشيزني لصحيفة «سبورت» الإسبانية: «أتفهم الوضع الصعب الذي ظهر لهم، بعد إصابة مارك أندريه تير شتيجن، وأعتقد أنه سيكون من غير اللائق عدم التفكير في هذا الخيار».

وذكرت تقارير إعلامية أن الكشف الطبي من الممكن أن يتم اليوم الخميس.

وقال فليك، مدرب المنتخب الألماني وبايرن السابق:«أنا فخور للغاية بلاعبي فريقي».