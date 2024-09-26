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الرياضة

تشاكا: حظ بايرن ميونيخ لن يدوم للأبد!

تشاكا: حظ بايرن ميونيخ لن يدوم للأبد!
26 سبتمبر 2024 14:24

 
برلين (د ب أ)

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قال جرانيت تشاكا، لاعب باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، إن فريقه يمكنه التعامل مع الضغوط، كونه حامل لقب الدوري الألماني، عندما يحل ضيفاً على بايرن ميونيخ، السبت، وألمح إلى أن الحظ الذي يقف بجانب البايرن أمام المرمى لن يدوم للأبد.
وبعد أن توج بايرن ميونيخ باللقب11 مرة متتالية، تمكن ليفركوزن من التتويج باللقب في الموسم الماضي، الذي تمكن فيه من إنهاء الموسم من دون خسارة.
هذا الموسم، كانت بداية بايرن أفضل بعدما حقق العلامة الكاملة في أول أربع مباريات، ويتواجد باير ليفركوزن في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط. وسجل بايرن 20 هدفاً في ثلاث مباريات خلال الأسبوع الماضي، ولكن اللاعب السويسري لا يشعر بالانزعاج قبل المباراة التي تجمعهما. وقال لشبكة «سكاي»: «إذا أصبحنا أبطالاً للدوري والكأس، بطبيعة الحال ستكون الضغوط علينا أكبر، ولكن لدي الشعور أن بإمكاننا التعامل مع الضغوط بشكل جيد، ولدينا الخبرة للتعامل معها». وأضاف:«بالطبع قمنا بتحليل لاعبيهم، ويمكنك أن ترى بالفعل أن الكثير من الأشياء تسير بشكل جيد للغاية، تقريباً كل تسديدة لهم على المرمى تصبح هدفاً».
وتعادل ليفركوزن مع مضيفه بايرن في الموسم الماضي، وفاز عليه في المباراة الثانية على أرضه.
ولكن فينسنت كومباني، المدير الفني الجديد لبايرن، قدم بداية قوية هذا الموسم، وقال تشاكا:«هجومهم قوي للغاية وفي الدفاع يتلقون أهدافاً أقل. ولكننا جاهزون للمباراة». 

 

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
باير ليفركوزن
جرانيت تشاكا
كومباني
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