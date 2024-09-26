«الشارقة للكريكت» ينظم احتفالية كأس العالم للسيدات



الشارقة (الاتحاد)



نظمت إدارة استاد الشارقة الدولي للكريكت احتفالية خاصة، بمناسبة استضافته مع استاد دبي الدولي كأس العالم للسيدات للكريكت T 20 من 3 إلى 20 أكتوبر المقبل، والتي تشكل استضافته إضافة جديدة لسجل وتاريخ استاد الشارقة، الملعب التاريخي للعبة، ليس على مستوى الإمارات فقط، بل على مستوى العالم، لكونه الاستاد الذي يحمل الرقم القياسي على مستوى العالم في استضافة أكبر عدد من البطولات والمباريات الدولية في مجال اللعبة.

وكانت إدارة الاستاد، برئاسة خلف بو خاطر، الرئيس التنفيذي حرصت على دعوة عدد من مسؤولي الرياضة بـ «الإمارة الباسمة»، ومسؤولي الجهات الرسمية بالشارقة، للمشاركة في الإعلان الرسمي للحدث، في مقدمتهم خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وعيسى هلال، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ووليد بوخاطر، نائب رئيس مجلس إدارة الاستاد، وعضو مجلس إدارة مجلس الإمارات للكريكت، وعبد الرحمن صلاح بوخاطر، عضو مجلس إدارة الاستاد، بجانب ممثلي مجلس الكريكت الدولي، والكريكت الإماراتي.

وخلال الاحتفالية التي تم الكشف خلالها على كأس البطولة، أكد خلف بوخاطر، الرئيس التنفيذي، جاهزية استاد الشارقة لاحتضان الحدث العالمي الكبير والمهم، بالشكل الذي يليق باسم الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة بوجه خاص، وبتاريخ وقيمة الاستاد ومؤسسه التاريخي لرياضة الكريكت في الدولة والمنطقة عبد الرحمن بوخاطر.

من جانبه، أكد خالد المدفع، أن إقامة منافسات مونديال الكريكت يشكل أهمية وإضافة كبيرة لسجل إمارة الشارقة التي نجحت على مدار السنوات الماضية في استضافة العديد من البطولات العالمية والمناسبات الدولية المهمة التي أسهمت بشكل كبير في إبراز الوجه الحضاري، والترويج السياحي والتجاري لـ «الإمارة الباسمة»، وما تملكه من مقومات.

من جانب آخر، اعتبر عيسى هلال، الحدث نقطة انطلاق وإضافة جديدة لسجل الشارقة في استضافة وتنظيم أهم الأحداث العالمية، مؤكداً أن الشارقة تملك مقومات وبنية تحتية على أعلى مستوى.

وأكد أن الدعم الكبير الذي يوفره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، للرياضة والرياضين كفيل بتحقيق الأهداف المرجوة، معتبراً أن الحضور الجماهيري الكبير الذي توفره الشارقة التي تحتضن أكبر عدد من المقيمين الذين يمثلون الجالية الآسيوية، يضاعف فرص النجاح.

ينطلق مونديال الكريكت للسيدات 3 أكتوبر باستاد الشارقة الذي يحتضن مراسم الافتتاح، وتستمر منافساته على مدار 18 يوماً، تقام خلالها 23 مباراة بين الشارقة ودبي، على أن تختتم 20 من الشهر نفسه باستاد دبي الدولي.