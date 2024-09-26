8 أندية تتسابق في ربع نهائي تصفيات «الكأس الأغلى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



تقام يوم الجمعة، مباريات الدور «ربع النهائي»، في التصفيات التمهيدية لأندية دوري الدرجة الأولى، والمؤهلة إلى الدور الأول للبطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، وتشهد مواجهات مصفوت ودبا، الحمرية والفجيرة، حتا والجزيرة الحمراء، الظفرة ويونايتد.

وتقام أدوار التصفيات التمهيدية للبطولة الأغلى، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في الدور الأول، وحتى نصف النهائي، ويتأهل الناديان الفائزان في «نصف النهائي»، إلى دور الـ 16، لينضما إلى فرق «دوري أدنوك للمحترفين» الـ 14.

ويستضيف المتأهل الأول من التصفيات التمهيدية لأندية الأولى، بني ياس، فيما يلعب المتأهل الثاني في مواجهة العين على ملعب الأخير، ضمن مواجهات دور الستة عشر، والتي تشهد أيضاً مواجهات العروبة مع الجزيرة، على استاد محمد بن زايد، والبطائح مع كلباء، على استاد خالد بن محمد، والشارقة مع النصر، على استاد آل مكتوم، وعجمان مع خورفكان، على استاد راشد بن سعيد، وشباب الأهلي مع دبا الحصن على استاد دبا الحصن، والوصل والوحدة باستاد زعبيل.

مباريات الجمعة

مصفوت – دبا 17:20

الحمرية – الفجيرة 17:20

حتا –الجزيرة الحمراء 17:20

الظفرة – يونايتد 17:25