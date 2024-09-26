الجمعة 27 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيقاف لاعب أسقط مشجعاً أرضاً!

إيقاف لاعب أسقط مشجعاً أرضاً!
26 سبتمبر 2024 15:27

 
فيينا (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مدرب توتنهام يشيد بـ «النية»!
بلباو يُصيب روما بـ «نقطة»!


فرض الاتحاد النمساوي لكرة القدم، عقوبة الإيقاف بحق مارتين هينتريجير لاعب المنتخب السابق، بعد أنباء عن تورطه في دفع مشجع وإسقاطه أرضاً، خلال مباراة بدوري الهواة.
وذكرت صحيفتا «كلاين تسايتونج»، و«كرونين تسايتونج»، أن لجنة الانضباط بالاتحاد النمساوي، قررت عدم قدرة هينتريجير «32 عاماً» اللاعب والمدرب على المشاركة مع نادي أس جي أيه سيرنيتز بدوري الدرجة الخامسة النمساوي حتى إشعار آخر.
وتردد أن هينتريجير الفائز بلقب الدوري الأوروبي مع أينتراخت فرانكفورت الألماني في 2022، دفع أحد المشجعين أرضاً، قبل أسبوعين خلال المباراة أمام ميتليرن.
وتقدم المشجع بشكوى جنائية ضد هينتريجير، الذي عاد للنادي الذي شهد نشأته عقب قراره المفاجئ باعتزال كرة القدم الاحترافية مباشرة، بعد التتويج بالدوري الأوروبي مع فرانكفورت. 

 

كرة القدم
النمسا
ألمانيا
أينتراخت فرانكفورت
الدوري الأوروبي
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
العين ينظم «ربيع الشطرنج»
الرياضة
العين ينظم «ربيع الشطرنج»
اليوم 16:00
جانب من أعمال القمة
علوم الدار
اختتام "القمة العالمية لصناعة الطيران"
اليوم 15:37
مليون مستخدم جديد لـ"ستارلينك" خلال 4 أشهر
التعليم والمعرفة
مليون مستخدم جديد لـ"ستارلينك" خلال 4 أشهر
اليوم 15:27
نظمها مجلس محمد بن زايد.. ذياب بن محمد يشهد محاضرة حول مستقبل التكنولوجيا الخضراء
علوم الدار
نظمها مجلس محمد بن زايد.. ذياب بن محمد يشهد محاضرة حول مستقبل التكنولوجيا الخضراء
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©