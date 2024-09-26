إيقاف لاعب أسقط مشجعاً أرضاً!



فيينا (د ب أ)



فرض الاتحاد النمساوي لكرة القدم، عقوبة الإيقاف بحق مارتين هينتريجير لاعب المنتخب السابق، بعد أنباء عن تورطه في دفع مشجع وإسقاطه أرضاً، خلال مباراة بدوري الهواة.

وذكرت صحيفتا «كلاين تسايتونج»، و«كرونين تسايتونج»، أن لجنة الانضباط بالاتحاد النمساوي، قررت عدم قدرة هينتريجير «32 عاماً» اللاعب والمدرب على المشاركة مع نادي أس جي أيه سيرنيتز بدوري الدرجة الخامسة النمساوي حتى إشعار آخر.

وتردد أن هينتريجير الفائز بلقب الدوري الأوروبي مع أينتراخت فرانكفورت الألماني في 2022، دفع أحد المشجعين أرضاً، قبل أسبوعين خلال المباراة أمام ميتليرن.

وتقدم المشجع بشكوى جنائية ضد هينتريجير، الذي عاد للنادي الذي شهد نشأته عقب قراره المفاجئ باعتزال كرة القدم الاحترافية مباشرة، بعد التتويج بالدوري الأوروبي مع فرانكفورت.