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الرياضة

كولر: «السوبر» يمنح الأهلي دفعة معنوية

كولر: «السوبر» يمنح الأهلي دفعة معنوية
26 سبتمبر 2024 15:43

 
القاهرة (د ب أ)

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أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المصري، أن فريقه يهدف للفوز بكأس السوبر الأفريقي.
ويلتقي الأهلي مع الزمالك «الجمعة» في مباراة كأس السوبر الأفريقي التي تقام في السعودية.
وقال كولر في المؤتمر الصحفي، إن مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي تجمع بين فريقين كبيرين، وكلاهما حصل على العديد من الألقاب الأفريقية.
وأضاف: «السوبر الأفريقي من مباراة واحدة، والمكسب مهم للغاية، ولدينا دوافع كثيرة في بداية الموسم من أجل حصد اللقب، ونبذل قصارى جهدنا من أجل الحصول على دفعة معنوية قوية للمنافسة على بطولات الموسم الجاري».
وأضاف: «المباراة ستكون صعبة للغاية، ولكني قمت بتجهيز اللاعبين جيداً من أجل الفوز، كما أعول كثيراً على الدعم الجماهيري في استاد المملكة آرينا، لمساندة اللاعبين».
وأوضح كولر أن علي معلول تعرض لإصابة كبيرة، ويغيب عن الأهلي منذ فترة طويلة، متمنياً له العودة سريعاً، مشيراً إلى أن يحيى عطية الله قدم مستوى مميزاً خلال المواجهتين الماضيتين أمام جورماهيا الكيني في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال: «لم نحدد من سيبدأ المباراة بشكل أساسي، لدينا تدريب قوي اليوم، وبعدها سنستقر على تشكيل الفريق».
واختتم المدير الفني للأهلي تصريحاته قائلاً: «لا يوجد فرق بين مواجهة الزمالك محلياً وأفريقياً، لأنه فريق كبير ومنافس قوي، وهدفنا الفوز دائماً وتقديم أفضل مستوى.. وسعيد للغاية بأن الاستاد سيكون ممتلئاً بالجماهير في مباراة قوية أمام منافس قوي».

مصر
السوبر الأفريقي
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الزمالك
مارسيل كولر
السعودية
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