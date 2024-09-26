جوميز: هدفنا إسعاد جماهير الزمالك



القاهرة (د ب أ)



أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، أن مواجهة الأهلي، التي تقام في السعودية، مساء الجمعة في السوبر الأفريقي ستكون صعبة جداً.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي، إنه يتمنى أن تكون مباراة جيدة ويستمتع الجميع بكرة قدم حقيقية.

وأضاف: «نتمنى أن نكون على مستوى الحدث، ونظهر بشكلنا الطبيعي ونحقق اللقب لإسعاد الجماهير البيضاء».

وأضاف: «نواجه فريقاً رائعاً، حقق العديد من البطولات، تحت إشراف جهاز فني مميز يقوده مارسيل كولر».

وأضاف: «نحن لا نزال في بداية الموسم، ويتدرب اللاعبون الجدد مع الفريق منذ أيام قليلة ومع ذلك سنسعى جميعاً لتقديم الأداء الذي يناسب اسم الزمالك».

وأوضح: «سعيد جداً بتواجدي في السعودية، لقد قضيت عدة سنوات هنا».

وكان جوميز تولى تدريب التعاون السعودي في الفترة من 2014 إلى 2016.