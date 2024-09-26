بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تنطلق في «البيت متوحد» بالشارقة



أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق يوم الجمعة «الجولة الثالثة» من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، المخصصة لمنافسات فئة «بدون البدلة»، في صالة «البيت متوحد» بإمارة الشارقة، وتستمر على مدار 3 أيام، حتى الأحد المقبل.

وتستقطب الجولة 1500 لاعب ولاعبة من 35 أكاديمية ونادٍ، وتشهد في يومها الأول منافسات فئات الكبار والأساتذة، وفي اليوم الثاني فئات تحت 12 و14 عاماً، واليوم الثالث فئات تحت 16 و18 عاماً.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو: «تواصل الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو المخصصة لمنافسات فئة «بدون البدلة» المساهمة في اكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، وتقدم للاعبين على اختلاف قدراتهم ومستوياتهم فرصة للتنافس وسط أجواء مميزة، ما يضمن التطور المستدام للعبة، ومواصلة مسيرة التميز الرياضي للدولة».

وأضاف: «تستكمل الجولة مسيرة النجاح التي شهدتها الجولتان الأولى والثانية، بما يعزز رؤية الاتحاد ومساعيه، بمواصلة تنظيم أفضل البطولات والارتقاء برياضة الجوجيتسو، انطلاقاً من إدراكنا لدورها المحوري في تنمية الأجيال الناشئة وغرس القيم النبيلة».

وأكد أحمد عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن إقامة الجولة الثالثة من بطولة «خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو فئة «بدون البدلة» في إمارة الشارقة سيسهم في تحقيق مكاسب إيجابية مستقبلية عديدة متوجهاُ بالشكر الى اتحاد الجوجيتسو.

وأشار العويس إلى أن أهم تلك المكاسب، هو المساهمة بشكل أكبر في نشر ثقافة ممارسة الجوجيتسو في أوساط الإمارة، إلى جانب تمكين جمهور اللعبة من خوض تجربة مجتمعية ورياضية فريدة، من خلال الاستمتاع بفعالياتها ومنافساتها.

ووصف بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو بالمتميزة من كافة النواحي، وأن الفوز بلقبها يمكن له أن يكون نقطة انطلاق مهمة للفوز بالبطولات والاستحقاقات المقبلة، لما تتمتع به من مكانة فنية عالية، لذا حرص النادي على تسجيل مشاركة كبيرة للاعبي الجوجيتسو، معبراً عن طموحه بأن يتمكن لاعبو النادي من إحراز المركز الأول، والاستمرار في صدارة منافسات بدون البدلة، خصوصاً أنها تقام في الشارقة.

وقال خالد الياسي لاعب أكاديمية أدما (حزام أبيض)، والذي ينافس في فئة الشباب وزن 66 كجم: «متحمسون للمشاركة في الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد، ونتطلع إلى خوض النزالات بقوة واعتلاء منصة التتويج، وتتطلب منافسات بدون بدلة المزيد من السرعة والمرونة، إلى جانب استخدام التكتيكات والإستراتيجيات المختلفة، وتمثل المشاركة في البطولة فرصة فريدة للتطور واختبار قدراتنا».