«جولف الإمارات» يحصد 7 ميداليات في «عربية تونس»



تونس (وام)



حقق منتخبا الفتيات والسيدات للجولف، نتائج متميزة على مستوى الفرق والفردي في البطولة العربية التي تستضيفها تونس من 21 إلى 30 سبتمبر الحالي.

وأحرز منتخب الفتيات، تحت 16 سنة، 4 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية، بينما حصد منتخب السيدات 3 ميداليات، بواقع فضيتين وبرونزية.

وسيطر منتخب الفتيات المؤلف من سارة أبوبكر، وآسيا سليم، وأنكا ماتيو على الألقاب، وحقق المركز الأول والذهبية الأولى في الفرق بمجموع 407 ضربات.

وحصدت اللاعبة أنكا ماتيو، الميدالية الذهبية الثانية بمجموع 202 ضربة في منافسات الفردي، وزميلتها آسيا سليم الفضية بمجموع 209 ضربات، وسارة أبوبكر البرونزية بمجموع 211 ضربة.

وفاز منتخب السيدات الذي يضم اللاعبات انتصار ريش، وجيمي كاميرو، وفيّ البلوشي بفضية الفرق بمجموع 428 ضربة.

وحققت انتصار ريش فضية الفردي بمجموع 214 ضربة، وجيمي كاميرو البرونزية بالمعدل نفسه، وجاءت فيّ البلوشي ثامنة بمجموع 236 ضربة.

وأكد اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الجولف، أن التفوق والتميز الذي حققه المنتخب في البطولة العربية، يؤسس لمرحلة مهمة، ضمن استراتيجية الاتحاد التطويرية، للارتقاء بالتطلعات الوطنية في المنافسات الخارجية، بدعم واهتمام معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد.