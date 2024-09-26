ميلان يخاطب الجماهير بـ «لغة الإشارة»!



مراد المصري (أبوظبي)



يقوم ميلان الإيطالي بمبادرة خيرية لافتة من نوعها، وذلك مع قيام لاعبيه بالإعلان عن أسمائهم عبر شاشة ملعب «سان سيرو» مستخدمين «لغة الإشارة» المخصصة لأصحاب الهمم من الصم، وذلك يوم الجمعة، قبل ضربة بداية مواجهة ليتشي ضمن الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتأتي المبادرة ضمن الأسبوع الدولي للأشخاص الصم، وبالتعاون مع المؤسسة الوطنية للصم في إيطاليا «ENS»، بهدف جعل كرة القدم ذات تأثير إيجابي في المجتمع.

وقام لاعبو الفريق في الأسابيع الماضية باستقبال ببعض المشجعين الشباب من المنظمة الوطنية للصم في إيطاليا، وذلك في مركز التدريبات «ميلانيلو»، حيث قاموا بتعليم اللاعبين إشارات الأسماء الخاصة بهم، والتي تستخدم داخل مجتمعات الصم لتحديد هوية الشخص بشكل فريد، وعادةً ما ترتبط بخاصية جسدية أو جودة أو خصوصية، ولكن أيضًا بلقبه أو احتفاله بالهدف المفضل.

وقال باولو سكاروني رئيس نادي ميلان ومؤسسة ميلان: «أسهم العمل الذي تم تنفيذه على مر السنين جنباً إلى جنب هذه المؤسسة المرموقة بشكل كبير في جعل نادينا متاحاً بشكل متزايد لجميع مشجعينا، الذين هم دائماً في قلب كل شيء، ونحن نقوم بتنفيذ حلول ومبادرات ملموسة ونريد الاستمرار في إلهام التغيير الإيجابي في جميع أنحاء قطاع كرة القدم بأكمله».