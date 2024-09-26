راؤول جارسيا: «ديربي مدريد» لا تحسمه «الأموال»!



مراد المصري (أبوظبي)



أكد راؤول جارسيا، لاعب أتلتيكو مدريد السابق وسفير «الليجا» الحالي، أن مواجهة مثل «ديربي مدريد» المقبلة في الدوري الإسباني بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، لا تحسمها «الأموال» فقط، وإنما من خلال العمل الكبير والأجواء التي ترتبط بالمباراجة في العاصمة طوال الأسبوع.

واعتبر جارسيا، في حديثه عبر الفيديو مع «مركز الاتحاد للأخبار»، أن الصفقات التي يقوم بها ريال مدريد لجلب أفضل اللاعبين في العالم، وآخرهم كيليان مبابي وإندريك هذا الصيف، ربما تجعل الأمور أسهل، إلا أن الفوز بهذا النوع من اللقاءات لا يتعلق بالمال فقط، وقال: «سبق أن خضت هذه المواجهة والأجواء المرتبطة بها رائعة ومحفزة للغاية، كل جمهور يريد أن يثبت أن فريقه هو الأفضل، وأتلتيكو مدريد يمتلك القدرة على التفوق بفضل التعاقدات الإيجابية التي قام بها أيضاً، ومنهم جوليان ألفاريز وكونور جالاجر، وأرى أن الفريق الحالي أفضل من العام الماضي، وهو بحاجة للمزيد من الوقت للتأقلم بين اللاعبين، وأرشحهم للمنافسة على أكثر من جبهة هذا الموسم».

وأضاف: «في كرة القدم يجب أن تثق بالمجموعة التي تملكها والمدرب، وبذلك قادر للوصول لمستوى أي فريق تقابله، في كرة القدم الإسبانية لطالما ريال مدريد وبرشلونة متقدمان، إلا أننا نعرف جيداً كيف نتفوق عليهما».

ورداً على المواجهة بين المدربين دييجو سيميوني وكارلو أنشيلوتي، قال: «إنهما مدربان معروفان للغاية بمسيرتهما الرائعة والنتائج التي حققاها، وكل مدرب لديه طريقته الخاصة، ربما أنشيلوتي أكثر هدوءاً، وسيميوني أكثر حماساً، إلا أنهما يضيفان المزيد إلى اللقاء بخبراتهما».

وأضاف: «سيميوني يعمل بشغف كبير ويقوم بالعمل الواجب قبل خوض مباريات (الديربي)، وهو يدرك أن هذا اللقاء ليس بحاجة لتحفيز اللاعبين من أجله، كونهم يدركون أهميته بالفعل، إلا أنه يدرك جيداً الطريقة التي يصل بها لكل لاعب ويستخرج منه الأفضل في هذه المواجهة».

وأشار جارسيا، إلى أن غياب لاعب مثل توني كروس، يعتبر مؤثر عن صفوف ريال مدريد هذا الموسم، وقال: «شاهدت كروس في هذه المواجهات التي خضتها في الديربي، وهو يقدم حلول إضافية، إلا أن ريال مدريد قادر على إيجاد الحلول اللازمة في غيابه».

وختم جارسيا: «ذكرياتي الأجمل في (الديربي) مرت بمرحلتين، عندما غاب الفوز عن أتلتيكو مدريد قبل قدوم سيميوني، ومع قدوم المدرب عادت المنافسة بقوة، ولا زلت أتذكر نهائي كأس ملك إسبانيا في ملعب سانتياجو برنابيو، عندما حققنا الفوز في عام 2013، الشعور كان رائعاً بالفوز باللقب على أرض منافسك».

يذكر أن راؤول جارسيا يعتبر ثالث أكثر لاعباً خوضاً للمباريات في تاريخ «الليجا»، بإجمالي 609 مباريات.