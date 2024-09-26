زيادة اعتقالات جماهير الكرة في إنجلترا وويلز



لندن (د ب أ)

ارتفع عدد الاعتقالات المرتبطة بكرة القدم في إنجلترا وويلز للعام الثالث على التوالي، خلال موسم 2023- 2024.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» عن تقرير صادر من وزارة الداخلية البريطانية، أن الاعتقالات التي حدثت في البطولات الدولية الكبرى والناتجة عن حيازة المخدرات كانت السبب الأول وراء زيادة الأعداد.

وإجمالاً، تم اعتقال 2584 شخصاً على صلة بكرة القدم في إنجلترا وويلز ومباريات الفرق الوطنية في الخارج، ما يمثل زيادة قدرها 14%، فيما زاد عدد قرارات حظر حضور المباريات بنسبة 34% لتصل إلى 2172.

ويحتل مشجعو وستهام المركز الأول في أعداد منع المشجعين من دخول المباريات بـ93، وتحتل جماهير ميلووول ومانشستر يونايتد المركزين الثاني والثالث.

ووصل إجمالي عدد قرارات المنع من دخول الملاعب في البلاد كلها في موسم 2023- 2024 إلى 825، بزيادة بنسبة 21%، وهي أعلى إحصائية منذ موسم 2010- 2011.

وجاءت أغلبية قرارات المنع من دخول الملعب للرجال من سن 18 إلى 34 عاماً، بنسبة 4. 99% من القرارات التي كانت سارية المفعول في أغسطس 2024.