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الرياضة

الإصابة تحرم شتوتجارت من زاجادو

الإصابة تحرم شتوتجارت من زاجادو
26 سبتمبر 2024 19:51

شتوتجارت (د ب أ)

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أعلن سيباستيان هونيس، مدرب شتوتجارت، غياب الفرنسي دان أكسل زاجادو عن الفريق في الفترة القادمة بسبب الإصابة.
وقال هونيس، في مؤتمر صحفي، إن زاجادو أصيب في الرباط الجانبي للركبة اليمنى مرة أخرى، ولن يكون متاحاً في الوقت الحالي.
وأضاف هونيس، الذي قاد فريقه للفوز 5-1 على بوروسيا دورتموند يوم الأحد الماضي ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم «هذا أمر صعب للغاية بالنسبة له ولنا أيضاً».
وتعرض المدافع الفرنسي للإصابة خلال تدريبات الفريق، وعانى زاجادو في يناير الماضي من تمزق جزئي في الرباط الصليبي وتلف في الرباط الخارجي لنفس الركبة، ولم يعد للفريق إلا قبل أسبوعين فقط خلال فوز شتوتجارت 3-1 على بوروسيا مونشنجلادباخ ببطولة الدوري.
وأوضح هونيس أن إصابة زاجادو «25 عاماً» الجديدة «ليست شديدة مثلما كانت في ذلك الوقت».
وتراجع مستوى زاجادو مع ناديه السابق بوروسيا دورتموند، لكنه ساعد شتوتجارت في تحقيق نتائج مذهلة في الموسم الماضي، الذي أنهاه في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني «بوندسليجا» في مفاجأة من العيار الثقيل.
أكد مدرب شتوتجارت «الحقيقة هي أنه عندما لعب (داكسو) كان واحداً من أفضل المدافعين في الدوري الألماني».
وتعتبر هذه هي الإصابة الخامسة الخطيرة في الركبة التي يتعرض لها زاجادوا في مسيرته الكروية.
ومن المقرر أن يفتقد شتوتجارت خدمات ليونيداس ستيرجيو وجاستن ديهل وأمين الدخيل خلال لقائه ضد مضيفه فولفسبورج السبت، في المرحلة الخامسة لبطولة الدوري.
ويتطلع شتوتجارت، صاحب المركز السابع برصيد 7 نقاط، بفارق 5 نقاط خلف بايرن ميونيخ (المتصدر)، لمواصلة صحوته في البطولة، وتحقيقه فوزه الثالث على التوالي.

الدوري الألماني
البوندسليجا
شتوتجارت
دورتموند
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