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الرياضة

إنريكي: لا أفكر في أرسنال

إنريكي: لا أفكر في أرسنال
26 سبتمبر 2024 20:15

 
باريس (د ب أ)

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أكد الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، أن تركيزه في الوقت الحالي منصب على مواجهة رين في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك قبل جدول مزدحم لفريقه في الفترة المقبلة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أن باريس سان جيرمان لم يتلق أي هزيمة في بطولة الدوري الفرنسي حتى الآن، ويتصدر ترتيب المسابقة بفارق الأهداف عن منافسيه، وسيلتقي مع رين صاحب المركز الثاني الجمعة.
وستكون المباراة هي الأولى لباريس من أصل ثلاث مباريات في عشرة أيام، حيث سيسافر الفريق إلى لندن لمواجهة أرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، ثم يواجه نيس قبل فترة روزنامة المباريات الدولية.
ورغم ازدحام جدول مباريات الفريق، أكد إنريكي أنه يركز فقط على مواجهة الجمعة.
وقال إنريكي في مؤتمر صحفي: «رين فريق كبير ويتواجد ضمن الأوائل في ترتيب المسابقة، ويمكنه أن يسبب لنا المشاكل، حتى في كأس فرنسا لم يتركوا لنا أي مساحة».
وأضاف: «أمامنا يقوم المنافسون بتغيير العديد من الأشياء، رين اعتاد اللعب بأسلوب الضغط العالي، لكنني لا أعتقد أنهم سيفعلون ذلك يوم الجمعة لأنهم فريق يمكنه التأقلم مع مجريات المباراة».
وتابع مدرب باريس سان جيرمان: «وظيفتي هي التعامل مع تلك الأشياء وإيجاد الحلول، إنهم فريق من الأوائل في الترتيب، ولا يوجد مباريات سهلة، وستكون هناك العديد من المشاكل، لكنني شخص متفائل حينما نلعب مثل تلك المباريات».
وقال: «بالنسبة لأرسنال؟ لم أفكر في أرسنال حتى الآن لأن لدينا مباراة أمام رين، يجب علينا الفوز بالمباراة على رين ولا يهمني أي شيء آخر في المستقبل في الوقت الحالي».

 

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
لويس إنريكي
دوري أبطال أوروبا
أرسنال
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