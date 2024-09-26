الشارقة يكسب البطائح بهدفين



علي معالي (الشارقة)



فاز الشارقة على البطائح 2- 0، في افتتاح «الجولة الرابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «الملك» رصيده إلى «12 نقطة»، ويملك «الراقي» 4 نقاط.

سجل الهدفين كايو لوكاس من ضربة جزاء في الدقيقة 65، وفراس بالعربي في الدقيقة 67، وفرض الشارقة سيطرته على اللقاء، وبلغ استحواذ الفريق 68% خلال الشوط الأول الذي شهد تألق إبراهيم عيسى حارس البطائح بتصديه لأكثر من كرة خطيرة.

نجح الشارقة في التقدم بالهدف الأول في الدقيقة 65، من ضربة جزاء سجل منها كايو لوكاس، وبعدها بدقيقتين أضاف فراس بالعربي الهدف الثاني من خطأ دفاعي في الدقيقة 67، عقب تمريرة لوان بيريرا.