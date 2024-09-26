الجمعة 27 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشارقة يكسب البطائح بهدفين

الشارقة يكسب البطائح بهدفين
26 سبتمبر 2024 20:17

 
علي معالي (الشارقة)

أخبار ذات صلة
«العنابي» و«السماوي» في «ديربي الحقيقة»
العين يستعرض بـ «رباعية» أمام الوصل في «الكلاسيكو»


فاز الشارقة على البطائح 2- 0، في افتتاح «الجولة الرابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «الملك» رصيده إلى «12 نقطة»، ويملك «الراقي» 4 نقاط.
سجل الهدفين كايو لوكاس من ضربة جزاء في الدقيقة 65، وفراس بالعربي في الدقيقة 67، وفرض الشارقة سيطرته على اللقاء، وبلغ استحواذ الفريق 68% خلال الشوط الأول الذي شهد تألق إبراهيم عيسى حارس البطائح بتصديه لأكثر من كرة خطيرة.
نجح الشارقة في التقدم بالهدف الأول في الدقيقة 65، من ضربة جزاء سجل منها كايو لوكاس، وبعدها بدقيقتين أضاف فراس بالعربي الهدف الثاني من خطأ دفاعي في الدقيقة 67، عقب تمريرة لوان بيريرا.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
البطائح
آخر الأخبار
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
"آركابيتا" و"ديجي بايز" يستحوذان على حصة أغلبية في "نيوباي" من المشرق
23 سبتمبر 2024
دمار في منطقة استهدفتها غارات إسرائيلية في بلدة جنوبي لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل ترفض مقترح «هدنة» وتتوعد بمواصلة هجماتها في لبنان
27 سبتمبر 2024
ناقلة النفط «سونيون» بعد استهدافها من «الحوثيين» (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: الطريق إلى السلام يبدأ بدعم الدول الوطنية
27 سبتمبر 2024
جنود أوكرانيون في منطقة خاركيف بالقرب من خط المواجهة (رويترز)
الأخبار العالمية
بايدن: مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ8 مليارات دولار
27 سبتمبر 2024
طفل يمشي بين أنقاض في مبنى محترق بمخيم جنين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تستولي على 8 دونمات في أريحا
27 سبتمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©