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الرياضة

روز يعتزل السلة من أجل العائلة

روز يعتزل السلة من أجل العائلة
26 سبتمبر 2024 20:39

 
باريس (أ ف ب)

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قرر ديريك روز، الفائز بجائزة أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عام 2011، اعتزال اللعب عن 35 عاماً وفق ما أعلن.
ونقلت شبكة «إي أس بي أن» عن روز قوله «أعرف أني بذلت قصارى جهدي في هذه اللعبة، لذلك، اتخذ قراري بكامل الثقة، كرة السلة كانت مجرد البداية بالنسبة لي، والآن، من المهم أن أبذل قصارى جهدي من أجل عائلتي، فهم يستحقون ذلك».
وأعلن روز عن قراره على وسائل التواصل الاجتماعي، كما نشر إعلاناً من صفحة كاملة في الصحف المحلية للمدن الست التي لعب فيها في الدوري الأميركي للمحترفين، وهي شيكاغو ونيويورك وكليفلاند ومينيابوليس وديترويت وممفيس، وذلك لشكر الجماهير.
ووافق ممفيس جريزليز في وقت سابق من الأسبوع الحالي على تحرير روز من العام الأخير في عقده مع الفريق الذي انضم إليه في يوليو 2023.
ووصل روز إلى الدوري عام 2008، بعدما انتدبه فريق مسقط رأسه شيكاغو بولز خياراً رقم واحد في «الدرافت».
وتألق روز بألوان بولز ونال جائزة أفضل مبتدئ (روكي) موسم 2008-2009 ثم لعب في مباراة كل النجوم (أول ستار) في المواسم الثلاثة التالية وبات أصغر لاعب ينال جائزة أفضل لاعب في الدوري موسم 2010-2011 عن 22 عاما بعدما حقق في حينها ما معدله 25 نقطة مع 7.7 تمريرة حاسمة، ليقود فريقه إلى تصدر ترتيب الدوري بـ62 انتصارا مقابل 20 هزيمة والوصول في «البلاي أوف» إلى نهائي المنطقة الشرقية.
وتلقت مسيرة روز ضربة قاسية في الدور الأول من الـ«بلاي أوف» عام 2012، حين تعرض لتمزق في أربطة ركبته، ما أدى إلى غيابه عن الموسم التالي بأكمله، والاكتفاء بخوض 10 مباريات فقط في موسم 2013-2014.
انتهى مشوار أعوامه الثمانية مع بولز، حين تخلى عنه الأخير لمصلحة نيويورك نيكس في 2016 ضمن صفقة تبادل.
وخلال ما تبقى من مشواره، عانى روز من كثرة الإصابات وعدم ثباته مع فريق واحد، إذ تنقل بين نيكس (2016-2017) وكليفلاند كافالييرز (2017-2018) ومينيسوتا تمبروولفز (2018-2019) وديترويت بيستونز (2019-2021) ثم نيكس مجدداً (2021-2013)، قبل أن يحل في جريزليز (2023-2024).
وأنهى روز مسيرته بمعدل 17.4 نقطة في المباراة الواحدة مع 5.2 تمريرة حاسمة في 723 مباراة، بينها 518 أساسياً.
واكتفى روز بخوض ما مجموعه 77 مباراة خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، بينها 24 في موسمه الوحيد مع جريزليز.

 

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