1200 لاعب في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة السلة

دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس دبي الرياضي، تنظيم النسخة السادسة من «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة السلة» التي تهدف إلى تعزيز جهود استقطاب وتطوير المواهب الرياضية، ويشارك فيها أكثر من 1200 لاعب ولاعبة من مختلف المراحل العمرية يشكلون أكثر من 80 فريقاً يخوضون 300 مباراة، من 29 سبتمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر المقبل، كما ستقام المرحلة الثانية من البطولة، بداية من يناير حتى نهاية الموسم الرياضي 2025. جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث فيه: أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، ومحمد الحمادي المدير التنفيذي لاتحاد السلة، وبسام نوفل مدير عام سبورت 360، وقيس عمر الشبيبي كابتن منتخب الإمارات، ونجم نادي شباب الأهلي لكرة السلة.

وقال أحمد سالم: «سعداء بإطلاق النسخة السادسة من البطولة التي تأتي في إطار خطة حكومة دبي لعام 2033، وضمن سياسة مجلس دبي الرياضي لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية، وتعد البطولة منصة رائعة للاعبينا من الموهوبين وحتى من الهواة لاكتشاف شغفهم في هذه الرياضة الشيقة، كما تعد البطولة مصدراً رئيساً لاستقطاب وتطوير المواهب في السلة».

وقال محمد الحمادي: «يسر اتحاد السلة أن يقدم كل سبل الدعم لنجاح البطولة منذ إطلاقها، ولكافة بطولات كرة السلة خاصة الموجهة للمراحل العمرية والأكاديميات».