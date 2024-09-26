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الرياضة

«سيرف أبوظبي».. الأمواج 500 متر في الحديريات

«سيرف أبوظبي».. الأمواج 500 متر في الحديريات
26 سبتمبر 2024 21:47


أبوظبي (الاتحاد)


تستعد سيرف أبوظبي لاستضافة منافسات بطولة أبوظبي لونجبورد كلاسيك، التي تنطلق اليوم برعاية مدن العقارية، وتجمع أفضل راكبي الأمواج من جميع أنحاء العالم. وتُعتبر هذه البطولة الأولى من نوعها في المنطقة تحت إشراف الرابطة العالمية لركوب الأمواج (WSL)، وستسهم نتائجها بشكل مباشر في تحديد أفضل 16 راكب أمواج ممن سيتنافسون على اللقب العالمي في بطولة سيرف سيتي لونج بورد في السلفادور.
وتتميز سيرف أبوظبي، التي تملكها وتديرها مدن العقارية، بتقنية الأمواج الاصطناعية الرائدة عالمياً التي طورتها شركة كيلي سلاتر ويف. وسيستعرض المتنافسون مهاراتهم على أمواج مثالية بطول 500 متر، مما يتيح لهم أداء أروع الحركات الانسيابية والانزلاق والمناورات المثيرة، وتثري هذه التجربة شغف عشاق ركوب الأمواج من جميع أنحاء العالم الذين قدموا إلى العاصمة الإماراتية للاستمتاع بعروض تنافسية عالمية المستوى.
يتطلع تايلور جنسن، المصنف الأول عالمياً من الولايات المتحدة الأميركية، إلى المنافسة في أبوظبي بعد تحقيقه انتصارات متتالية، وقد عبّر عن حماسه الكبير لتجربة ركوب الأمواج في هذا المرفق المتقدم، الذي يعد مثالياً لإظهار مهاراته.
وبهذا الصدد، صرح جنسن: «يسعدني التواجد هنا في أبوظبي من أجل هذا الحدث الرائع. نشعر جميعنا بحماس كبير لوجودنا ضمن هذه المنشأة المتطورة لرياضة ركوب الأمواج في دولة الإمارات. ويعتبر هذا الحدث الأول من نوعه على مستوى المنطقة، مما يجعله فرصة مميزة للاستمتاع بأمواج مثالية ومشاركة أروع اللحظات مع الأصدقاء وعشاق ركوب الأمواج من كل مكان».

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أعلى قفزة 
في مشهد استثنائي، دخل الطيار الشيلي سيباستيان ألفاريز التاريخ عندما قفز من طائرة هليكوبتر من طراز Bell 212 على ارتفاع 3,657 متراً فوق جزيرة الحديريات في أبوظبي، قبل أن يهبط بسلاسة على إحدى الأمواج.
واستعمل ألفاريز لوح تزلج مخصصاً للهبوط من المروحية، ثم فتح مظلته لينزل على موجة ارتفاعها 2.3 متر في سيرف أبوظبي، وجهة ركوب الأمواج الأحدث والأكبر في العالم.

الإمارات
أبوظبي
الحديريات
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