«العنابي» و«السماوي» في «ديربي الحقيقة»

مراد المصري (أبوظبي)

تتواصل اليوم «الجولة الرابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بإقامة 3 مباريات، يتصدرها لقاء «الديربي» في أبوظبي بين الوحدة وبني ياس، بمثابة الاختيار لحقيقة طموح الفريقين، بالاستمرار في «قلب المنافسة»، فيما ينشد شباب الأهلي مواصلة حصد «العلامة الكاملة»، في لقاء العروبة، ويلتقي عجمان ودبا الحصن، بحثاً عن أول نقاط هذا الموسم، بعد الخسائر المتتالية في الجولات الماضية.

ويتقابل الوحدة وبني ياس على استاد آل نهيان، في مباراة يتوقع أن تشهد الكثير من الإثارة، بالنظر إلى ما قدمه الفريقان في بداية الموسم، إذ نجح كلاهما في حصد 6 نقاط.

ويتطلع «العنابي» إلى مصالحة جماهيره، بعد الخسارة في المباراة الأخيرة أمام شباب الأهلي 5-3، ويعتمد على صحوة عمر خربين الذي عاد إلى تسجيل الأهداف، بعدما أحرز «هاتريك» في المباراة الماضية، بدعم من أحمد نور الله الذي يتولى عملية ضبط الوسط، ووجود بقية الأسماء.

من جانبه، نجح «السماوي» في إحراز 6 أهداف، خلال أول ثلاث جولات، جعلته يحظى بانطلاقة إيجابية تبقيه داخل دائرة المنافسة على المواقع المتقدمة، ويدرك أن الانتصار على «العنابي» في المباراة المقبلة له الدافع الكبير، ويملك أكثر من حل في تسجيل الأهداف، مع تألق الفرنسي يوسف نيكتيه الذي أحرز ثلاثة أهداف، والأرجنتيني خوان باوزا الذي سجل هدفين.

ويدرك بني ياس أن مهمة اختراق دفاع المنافس، تتطلب مقابلة أحد «الأصدقاء القدامى»، وهو ساشا الذي انتقل إلى الوحدة، بعد سنوات طويلة مع «السماوي».

ويلتقي العروبة وشباب الأهلي على استاد دبا، في لقاء يتطلع فيه «الفرسان» إلى مواصلة الانطلاقة القوية بحصد الفوز في أول ثلاث جولات، والطامح إلى الانتصار الرابع على التوالي، في بداية الموسم، للمرة الثالثة في «دوري المحترفين»، والمرة الثانية على التوالي، بعدما حقق ذات الأمر في الموسم الماضي.

ورغم أن «الأخضر» لم يحصد أي نقطة، بخسارة مبارياته الثلاث، إلا أنه أظهر تحسناً في المباريات الأخيرة، خصوصاً في خسارته بصعوبة أمام خورفكان في الجولة الماضية، مع سعي الفريق لمحاولة الخروج بنتيجة إيجابية، رغم صعوبة المهمة.

ويتواجه عجمان ودبا الحصن، على استاد راشد بن سعيد، في لقاء يرفع شعار: «الخطأ ممنوع» على الفريقين الطامحين إلى افتتاح رصيدهما من النقاط، بعدما تجرعا الخسارة في أول 3 جولات.

ويعتمد عجمان على خبرته في هذه الظروف، لتجاوز الموقع المهدد بالهبوط، فيما يتطلع دبا الحصن إلى الظهور بأفضل صورة في مشاركته الأولى في «دوري المحترفين».