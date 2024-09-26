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الرياضة

بكين تشهد رابع أطول لقاء في تاريخ «تنس السيدات»

بكين تشهد رابع أطول لقاء في تاريخ «تنس السيدات»
26 سبتمبر 2024 21:49

 
بكين (د ب أ)

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فازت الإسبانية سارة سوريبيس تورمو برابع أطول مباراة، في تاريخ مسابقات التنس للسيدات، خلال مشاركتها ببطولة الصين.
وصعدت سوريبيس تورمو للدور الثاني في البطولة، المقامة حالياً بالعاصمة الصينية بكين، عقب فوزها على الصينية جاو شينيو، المشاركة ببطاقة دعوة، في 4 ساعات و15 دقيقة بالدور الأول للمسابقة.
وفازت سوريبيس على شينيو بنتيجة 6-7 و7-5 و7-5، حيث تأتي تلك المباراة، بعد 8 أيام فقط من فوز الألمانية لورا سيجموند على الصينية وانج شيو بالدور الثاني لبطولة هوا هين، حيث استغرقت مباراتهما 4 ساعات و9 دقائق. وشاركت سوريبيس تورمو «27 عاماً» في أربع مباريات من إجمالي أطول 13 مواجهة في بطولات السيدات المفتوحة، لكن هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها 4 ساعات.

التنس
إسبانيا
الصين
بكين
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