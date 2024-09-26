كامبي يتحدث عن أهمية دوري السلة الأميركي في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يتصاعد الحماس في المنطقة مع قرب موعد انطلاق مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في أبوظبي، المقدمة من شركة القابضة ADQ، ولا سيما مع فعالياتها الترفيهية المصاحبة «يوم الاحتفاء بمشجعي NBA في أبوظبي» 5 أكتوبر في «الاتحاد أرينا»، ومنطقة مشجعي NBA من 3 إلى 6 أكتوبر في منارة السعديات، بما يضفي على الحدث مزيداً من الإثارة والتشويق، بحضور مجموعة من ألمع أساطير كرة السلة العالميين، بمن فيهم كيفن جارنيت وشاكيل أونيل وسيلفيا فاولز وماركوس كامبي.

ويتحدث ماركوس كامبي، الذي لمع نجمه كأحد أقوى لاعبي الدفاع في الدوري الأميركي للمحترفين، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يمثل احتفاءً بكرة السلة، ومؤشراً يعكس النمو العالمي لهذه الرياضة، وخاصة في الشرق الأوسط.

كما تناول مدى أهمية المباريات التمهيدية، مع اقتراب موعد انطلاق مواجهتي بطلي الدوري الأميركي دنفر ناجتس وبوسطن سيلتكس 4 و6 أكتوبر 2024.

ويشير كامبي إلى أهمية المباريات التمهيدية التي تسبق الموسم بصفتها الفرصة الأمثل للاستعداد، وعاملاً مهماً في تحديد مستوى اللاعبين خلال الموسم، حيث يقول: «تتمتع هذه المباريات بأهمية كبيرة لدى الفرق، وتمنح اللاعبين فرصة تعزيز لياقتهم البدنية وتحضير أنفسهم لمشوار الموسم الطويل».

ونصح كامبي المدربين بإحداث التوازن بين تحفيز اللاعبين للوصول إلى أفضل مستوياتهم، وتفادي تعريضهم للإصابات، حيث تتمحور المباريات التمهيدية حول بناء الزخم وضمان قدرة اللاعبين على مواصلة تقديم الأداء المطلوب طوال الموسم، وقال: «يدرك المدربون في هذه المرحلة ضرورة تحفيز اللاعبين وتحسين لياقتهم مع اقتراب موعد انطلاق مباريات الموسم، كما يجب عليهم تجنب حدوث الإصابات وإعداد اللاعبين جسدياً وذهنياً للفترة المقبلة».

وأشار إلى أن المدربين غالباً ما يفضلون التركيز على ناحية اللياقة البدنية، وعدم بذل جهد كبير في هذه المرحلة، لضمان جاهزية اللاعبين دون المخاطرة بسلامتهم، ويعرف المدربون بأن الموسم طويل، لذا يستعدون له تدريجياً، من خلال صقل الحالة البدنية للاعبين دون تعريضهم للإصابة».

وأكد كامبي بأن اللاعبين والأندية يولون قدراً كبيراً من الجدية للمباريات التمهيدية، رغم أنها مجرد تدريبات من الناحية الفنية، وخاصة في المواجهات بين الفرق القوية مثل دنفر ناجتس وبوسطن سيلتكس، وقال: «تشكل هذه المباريات طريقة جيدة للاستعداد، رغم أنها ليست محتسبة ضمن الموسم، إلا أن اللاعبين يأخذونها بجدية، حيث سنرى نجوماً يخوضون المباريات، والتي تتخطى مجرد الإحماء والاستعداد لتمنح اللاعبين فرصة ممتازة لتعزيز انسجامهم».

وتبشر مباراة بوسطن سيلتيكس ودنفر ناجتس بأجواء حماسية، لأن كليهما حققا البطولة سابقاً، ويعتقد كامبي بأن ذلك سيقدم مزيداً من الإثارة للمشجعين في أبوظبي، ويمنحهم فرصة الاستمتاع بمشاهدة مواجهة بين فريقين من النخبة.

وأضاف: «أعتقد بأن المواجهة ستكون قوية بين هذين الفريقين التاريخيين، واللذين يضمان مجموعة من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، حيث سيقدمون أداء متميزاً».

وأعرب كامبي عن حماسه لجهود الدوري الأميركي للمحترفين بنشر كرة السلة في الشرق الأوسط، حيث يعتقد بأن كرة السلة ليست مجرد رياضة، بل هي تجربة تجمع عشاقها من مختلف أنحاء العالم.

وقال: «من الرائع أن نرى دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين يتوسع في أنحاء العالم، وهو يضم العديد من اللاعبين غير الأميركيين اليوم، ما يمنح الجمهور في أبوظبي فرصة مشاهدتهم عن كثب، ويتيح ذلك نقل تجربة دوري NBA وروعتها إلى منطقة أخرى من العالم».

ويرى كامبي بأن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في أبوظبي تقدم تجربة تتخطى مجرد تنظيم مباريات كرة سلة، فهي تسهم في مواصلة تطوير هذه الرياضة وتمنح المشجعين تجارب غير مسبوقة، وقال: «يسرني أن أرى مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين تقام في دولة مهمة مثل الإمارات، ويمثل ذلك فرصة لتوسيع نطاق الدوري على مستوى العالم والسماح للمشجعين من جميع الدول بعيش التجربة الفريدة التي توفرها مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين».