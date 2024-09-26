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الرياضة

الاتحاد السكندري بطل دولية «سلة الوحدة»

الاتحاد السكندري بطل دولية «سلة الوحدة»
27 سبتمبر 2024 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

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فاز الاتحاد السكندري بلقب بطولة نادي الوحدة الدولية لكرة السلة التي اختتمت منافساتها على صالة «مبادلة أرينا»، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، بعد التفوق على الكويت الكويتي الذي حل وصيفاً بنتيجة 106- 66، وجاء الحكمة اللبناني في المركز الثالث، بالفوز على الفتح الرباطي المغربي 96- 91.
توج الفائزين اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، والدكتور أحمد القبيسي، مدير تنفيذي قطاع خدمات المساندة بمجلس أبوظبي الرياضي، وقامت إدارة نادي الوحدة بتكريم نجوم كرة السلة الإماراتية السابقين من الأساطير الذين تعاقبوا على الملاعب.
 وفي الجوائز الفردية، فاز بريانتي ويبر  «الكويت» بلقب أفضل لاعب، ومايرون جوردون «الوحدة» بجائزة أفضل مسجل في البطولة، ومحمد طه من «الاتحاد» أفضل مسجل رميات ثلاثية، كما تُوج أحمد عمر مدرب الاتحاد السكندري بجائزة أفضل مدرب.
في المباراة النهائية، سيطر الاتحاد السكندري على النهائي، وأنهى المباراة 106-66، وعانى الفريق الكويتي غياب أربعة لاعبين أساسيين، هم علي الهدهود، وحمد عدنان، ومحمد عدنان، وجاكار سمبسون.

الكويت الكويتي
نادي الوحدة
مجلس أبوظبي الرياضي
الاتحاد السكندري
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