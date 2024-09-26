كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية يدعم «كل الأمم» في آخن

آخن (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، دعم بطولة كأس كل الأمم العريقة، التي تقام في مدينة آخن الألمانية منذ 40 عاماً، من خلال تقديم جوائز ودروع للخيول الفائزة، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الكأس العالمي وبطولة آخن.

وتأتي المبادرة للتأكيد على التزام كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، بدعم وتطوير أنشطة الخيول العربية تجسيداً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، بدعم الخيل العربية في مختلف قارات العالم.

وتشمل هذه البطولة العريقة منافسات عدة، وتُقام خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر الجاري، لدعم مربي وملاك الخيل العربية حول العالم.

ويقدم كأس الإمارات العالمي 6 دروع ذهبية للفائزين في الجوائز الخاصة بالبطولات، حيث يقدم خلال ⁠النسخة الأربعين من كأس كل الأمم، جائزتي أفضل مزرعة أوروبية، وأفضل مربي أوروبي.

وتقدم الجمعية، خلال⁠ ⁠النسخة الخامسة من كأس كل الأمم - السلالة المصرية، جائزة أفضل مزرعة أوروبية، وجائزة أفضل مربٍ أوروبي، وتقدم كذلك الجمعية، جائزة أفضل فرس من الإنتاج الألماني، وجائزة أفضل فحل من الإنتاج الألماني في ⁠البطولة الوطنية الألمانية، كما تشهد الفعالية وجود منصة خاصة للترويج لكأس الإمارات العالمي للخيول العربية، وجمعية الواهو، ومؤتمر الواهو 2025 الذي سيعقد في العاصمة أبوظبي.