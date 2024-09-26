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الرياضة

العين يستعرض بـ «رباعية» أمام الوصل في «الكلاسيكو»

العين يستعرض بـ «رباعية» أمام الوصل في «الكلاسيكو»
26 سبتمبر 2024 22:18

مصطفى الديب (أبوظبي)

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حقق العين فوزاً مستحقاً على الوصل، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، في قمة «الجولة الرابعة» من «دوري أدنوك للمحترفين».
سجل أهداف «الزعيم»، بلاسيوس في الدقيقة 21، وبندر الأحبابي في الدقيقة 30، وكوامي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وسفيان رحيمي في الدقيقة 68، فيما أحرز هدفي «الإمبراطور» كايو كانيدو في الدقيقة 39، وسياكا في الدقيقة 40.
ورفع العين رصيده إلى 7 نقاط من ثلاث مباريات، فيما توقف رصيد الوصل عند 7 نقاط أيضاً من أربع مباريات.
جاء «الكلاسيكو» قوياً ومثيراً، ولبى توقعات القمة بين العين «زعيم آسيا»، والوصل حامل لقب الدوري، وإن كانت الأفضلية للعين على مدار التسعين الدقيقة، وشهد اللقاء حضوراً جماهيرياً كبيراً في مدرجات استاد هزاع بن زايد.
جاء الشوط الأول قوياً مثيراً، حيث قدم الفريقان وجبة كروية دسمة، من خلال اللعب الهجومي المفتوح، وكانت المبادرة التهديفية من نصيب العين، عن طريق بلاسيوس الذي سجل هدف التقدم، بتسديدة من داخل المنطقة، وعزز بندر الأحبابي الأفضلية بالهدف الثاني في الدقيقة 30. ورغم تقدم العين، إلا أن الوصل لم يستسلم، ونجح كايو كانيدو في تقليص الفارق بالهدف الأول في الدقيقة 36، وبعدها بأربع دقائق، أضاف سياكا هدف التعادل لـ «الأصفر» لتشتعل المباراة، وفي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع، أن هدف التعادل يعطي الأفضلية للوصل، إلا أن العين كان الأكثر حماساً، ونجح في استعادة التقدم عن طريق كوامي مستغلاً خطأ خالد السناني حارس الوصل في الإمساك بالكرة، ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، الذي انتهى بتقدم «عيناوي» بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
واصل العين سيطرته في الشوط الثاني، ولم تظهر أنياب الوصل الهجومية، وأهدر لاعبو «البنفسج» أكثر من فرصة، حتى نجح سفيان رحيمي في تسجيل الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 68، أعطى الهدف مزيداً من الثقة للاعبي «الزعيم» الذين سيطروا على اللقاء بشكل تام، خاصة بعد طرد سفيان بوفتيني مدافع الوصل في ربع الساعة الأخير، وتواصلت السيطرة بلون قميص «البنفسج»، حتى أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية معلناً فوز العين 4-2.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
الوصل
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