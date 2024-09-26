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الرياضة

وفاة ملاكم بعد فوزه بمباراة

وفاة ملاكم بعد فوزه بمباراة
26 سبتمبر 2024 23:05

 
هامبورج (د ب أ)

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توفي ملاكم هاو عن 24 عاماً، وذلك بعد انهياره، عقب فوزه بمباراة في بطولة إقليمية في مدينة جاسترو شرق ألمانيا، حسبما أعلن ناديه. وقال نادي إف سي في بينتويتش في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الملاكم خضع لعملية الإنعاش بعد مباراة يوم السبت، لكنه توفي بعد أيام قليلة في المستشفى.
وذكر النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في بطولة الولاية في جاسترو، سقط ملاكمنا ريتشارد، بعد فوزه في مباراته».
وأضاف: «بعد لحظات مرعبة وساعات وأيام يؤسفنا القول إن ريتشارد خسر معركته ولا زلنا في حالة حزن عميق وألم وعدم فهم للموقف». وقالت صحيفة «أوسيتسي تسايتونج» اليومية إن سبب وفاة الملاكم غير واضح، ووفقاً لتصريحات المدرب فإن الملاكم الراحل لم يتلق ضربات قوية.

الملاكمة
ألمانيا
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