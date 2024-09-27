بلباو يُصيب روما بـ «نقطة»!

إسطنبول (أ ف ب)



-سقط روما في فخ التعادل مع ضيفه أتلتيك بلباو الإسباني 1-1، في الجولة الأولى من الصيغة الجديدة للدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في كرة القدم.

افتتح الهدّاف الأوكراني أرتيم دوفبيك التسجيل لروما (32)، وعادل أيتور باريديس (85).

وكان نادي العاصمة الإيطالية في طريقه إلى فوزه الثاني توالياً مع مدربه الجديد الكرواتي إيفان يوريتش، بعد الفوز الكبير على ضيفه أودينيزي بثلاثة أهداف، في المرحلة الخامسة من الدوري، قبل أن يستقبل هدفاً متأخراً.

ولن تكون النتيجة مقبولة لدى الجماهير التي صبّت جام غضبها على إدارة النادي واللاعبين في المباراة الماضية أمام أودينيزي، وحمّلوهم مسؤولية إقالة المدرب «الأيقونة» دانييلي دي روسي، التي تبعها استقالة اليونانية لينا سولوكو من منصبها المديرة التنفيذية للنادي.

في المقابل، جنّب باريدس فريقه الخسارة الثالثة هذا الموسم، ضمن مختلف المسابقات، والأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

ضغط إشبيلية في البداية، وحاول التسجيل عبر فرصتين لم تُشكلا خطراً كبيراً على مرمى الحارس الصربي ميلي سفيلار.

وأهدر الأرجنتيني باولو ديبالا فرصة سانحة للتسجيل لروما، عندما وصلته الكرة في منطقة الجزاء، لكنه سددها في الأرض، وخرجت (22).

وافتتح دوفبيك التسجيل لأصحاب الأرض، بعدما تابع برأسه عرضية لعبها الإسباني أنخيلينو من الجهة اليسرى، عقب تمريرة من ديبالا (32).

وحاول الفريق الإسباني العودة في النتيجة سريعاً بالضغط بداية الشوط الثاني، وكانت له التسديدة الأولى على المرمى عبر أوناي جوميس من خارج المنطقة، لكنها جاءت سهلة بين يدي الحارس (52).

وأدخل مدرب روما، يوريتش، السعودي سعود عبد الحميد في أول مشاركة رسمية له مع «الذئاب» (71)، وذلك في تبديله الثالث.

وحين بدا أن روما في طريقه إلى الفوز، خطف باريديس هدف التعادل برأسه، بعدما وصلته كرة رأسية من البديل أوناي نونيس الذي تابع بدوره كرة من ركلة حرة (85).

ويتأهل إلى دور الـ16 مباشرة أصحاب المراكز الثمانية الأولى في المجموعة الموحدة بحسب النظام الجديد، فيما تخوض الفرق التي تحتل المراكز من 9 إلى 24 ملحقاً فاصلاً لتحديد هوية أصحاب البطاقات الثماني الأخرى، على أن تخرج الفرق التي تحتل المراكز من 25 حتى 36 الأخير خالية الوفاض، من دون الانتقال إلى «كونفرنس ليج»، خلافا للنظام القديم.

وقاد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فنرباخشه التركي، فريقه إلى الفوز على سان جيلواز البلجيكي 2-1.

سجّل تشاغلار سويوندجو (26) والإنجليزي كريستيان بورجيس (82 بالخطأ في مرمى فريقه) لأصحاب الأرض، فيما قلّص الكرواتي فرانيو إيفانوفيتش النتيجة (94).

ولعب الفريق البلجيكي منقوصاً منذ الدقيقة 74، بعد طرد الأرجنتيني كيفن ماك أليستر، قبل أن يُطرد النيجيري برايت أوسايي-صامويل من الفريق التركي، بعد نيله الإنذار الثاني خلال ثلاث دقائق (90).

وتصدّى الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش حارس فنرباختشه لركلة جزاء تسبب بها أوسايي-صامويل ونفذها إيفانوفيتش (92).

ويُعدّ الفوز مهما لفنرباخشه وجمهوره، بعد أن سقط في المواجهة الكلاسيكية مع غريمه جالطة سراي 1-3، في المرحلة السادسة من الدوري، ليبقى في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن الصدارة.

يلعب فنرباختشه من المستوى الثاني، مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، الفريق الذي أشرف عليه مورينيو وقاده إلى اللقب الوحيد له في «يوروبا ليج»، بالإضافة إلى أندية سلافيا براغ التشيكي، ليون الفرنسي، ألكمار وتوينتي الهولنديين، أتلتيك بلباو الإسباني وميتلاند الدنماركي.

وتغلب رينجرز الأسكتلندي على مضيفه مالمو السويدي بهدفين، سجّلهما الألباني نيديم بايرامي (1) والأيرلندي الشمالي روس ماك كوسلاند (76).

وحقق أياكس أمستردام الهولندي فوزاً كبيراً على ضيفه بشكتاش التركي بأربعة أهداف، تداول على تسجيلها كل من كيان فيتز-جيم (31)، البلجيكي ميكا جودتس (51 و73) وكينيث تايلور (55).

وتمكّن توتنهام الإنجليزي من تخطّي النقص العددي الباكر، وتغلب على ضيفه قره باج الأذربيجياني بثلاثة أهداف.

طُرد المدافع الروماني رادو دراجوسين باكرا (8)، لكن فريق العاصمة لندن لم يتأخر بافتتاح التسجيل عبر الويلزي برينان جونسون (12)، قبل أن يضيف السنغالي بابي سار الثاني (12) ودومينيك سولانكي الثالث (68)، فيما أهدر تورال بايراموف ركلة جزاء للضيوف (58).

وكانت المباراة تأجلت لنحو 45 دقيقة بسبب «اضطراب شديد في المواصلات» وفقا لما أعلنه توتنهام.

بدوره، فرّط أينتراخت فرانكفورت الألماني بطل نسخة 2022 بالفوز على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي وتعادل معه 3-3.

سجل لفرنكفورت كل من الفرنسيين هوجو إيكيتيكي (38) وجونيور ديما إيميمبي (62) والدنماركي راسموس كريستنسن (68)، وبافيل شولتس (41)، الغاني برينس كوابينا أدو (86) وفاتسلاف يملكا (93) للفريق التشيكي.

وفي نتائج أخرى، قلب براجا البرتغالي تأخره أمام ضيفه ماكابي تل أبيب الإسرائيلي وفاز عليه 2-1 في وقت متأخر، قبل طرد لاعبَين من الأخير، وفاز ليون الفرنسي على أولمبياكوس اليوناني 2-0، وستيوا بوخارست الروماني على أر في سي اللاتفي 4-1.