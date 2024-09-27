ألفاريز ينقذ أتلتيكو قبل «ديربي مدريد»

مدريد (أ ف ب)



حقق أتلتيكو مدريد فوزاً صعباً ومتأخراً على مضيفه سلتا فيجو بهدف، في ختام المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك قبل لقاء جاره ريال في «ديربي» مدريد الأحد.

ويدين نادي العاصمة إلى المهاجم «البديل» الأرجنتيني خوليان ألفاريز الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 90.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث، فيما مُنيَ سلتا فيجو بخسارته الرابعة، وتجمّد رصيده عند تسع نقاط في المركز العاشر.

وهذا الفوز السادس في آخر تسع مباريات لفريق المدرب الأرجنتيني سيميوني الذي لم يذق فيها طعم الخسارة.

ويلتقي أتلتيكو مع الريال على ملعب ميتروبوليتانو، حيث تعرّض مهاجم الأخير، البرازيلي فينيسيوس للإساءة العنصرية في مناسبات عدة، وذلك بعد الحكم على مشجع لنادي مايوركا بالسجن لمدة عام والمنع من دخول الملاعب لثلاثة أعوام.

ويدخل الريال المواجهة بعدما رفع سجله الخالي من الهزائم في الليجا إلى 39 مباراة متتالية، وتحديداً منذ سقوطه أمام أتلتيكو بالذات 1-3 في 24 سبتمبر 2023.

وتغلب فياريال على مضيفه إسبانيول 2-1 محققاً فوزه الثاني توالياً.

سجّل أيوسي بيريس هدفي فياريال وخوفري لإسبانيول الذي تكبّد خسارته الثالثة توالياً.

بدوره، تعادل لاس بالماس مع ضيفه ريال بيتيس 1-1، سجّل للأول ألبرتو موليرو، وللثاني الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو.