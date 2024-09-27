إنريكي يصف «مونديال الأندية» بـ «الشيّق»

باريس (أ ف ب)



وصف الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، كأس العالم للأندية الموسّعة التي تضم 32 نادياً العام المقبل، بأنها «منافسة شيّقة»، معترفاً بالحاجة إلى الحد من عبء المباريات على اللاعبين.

قال «ستقام البطولة الجديدة والشيّقة للغاية مرة كل أربعة أعوام، الكل يريد الجميع في كأس العالم للأندية»، وذلك وسط تزايد القلق بين اللاعبين والمدربين بشأن ازدياد عدد المباريات.

ويقام مونديال الأندية 2025 في الولايات المتحدة من 15 يونيو إلى 13 يوليو بمشاركة 12 نادياً أوروبياً في بطولة كانت تقليديا تضم أبطال القارات الست والبلد المضيف فقط.

وكان الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي تعرّض لإصابة في أربطة ركبته اليمنى قبل أيام، حذّر في وقت سابق من هذا الشهر من أن اللاعبين البارزين قد يضربون بسبب عدد المباريات التي يُطلب منها خوضها.

ومن المتوقّع أن يغيب المتوّج بكأس أوروبا عن باقي الموسم بعد هذه الإصابة الأخيرة.

وانضم الحارس البرازيلي لليفربول أليسون بيكر إلى الخلاف، عندما قال إن سلطات اللعبة لم تمنح اللاعبين صوتاً للتعبير عن مخاوفهم.

وأعرب العديد من المدربين البارزين عن دعمهم للاعبين، بينهم المدرب البلجيكي لبايرن ميونيخ الألماني فنسان كومباني الذي دعا إلى وضع حد أقصى لعدد المباريات التي يُسمح للاعب بالمشاركة فيها كل عام.

وأقر إنريكي بضرورة «التشاور بين جميع الأطراف المعنية».

وقال «أتفهم وأتفق أن الجدول الزمني مزدحم للغاية، خصوصاً بالنسبة لمانشستر سيتي، جدولنا أقل ازدحاماً لأن لدينا فريقين أقل في الدوري وبالتالي أربع مباريات أقل».

وأردف «جدول زمني أقل ازدحاماً سيكون في مصلحة الجميع».