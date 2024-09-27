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الرياضة

نابولي يكتسح باليرمو في كأس إيطاليا

نابولي يكتسح باليرمو في كأس إيطاليا
27 سبتمبر 2024 08:35

روما (د ب أ)

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تأهل نابولي إلى الدور الثالث في كأس إيطاليا لكرة القدم، عقب فوزه الكاسح 5-صفر على ضيفه باليرمو بالدور الثاني للمسابقة.
وعلى ملعب دييجو أرماندو مارادونا، افتتح سيريل نجونجي التسجيل لنابولي، عقب تسجيله الهدفين الأول والثاني للفريق الإيطالي في الدقيقتين 7 و12 على الترتيب.
وأضاف خوان خيسوس الهدف الثالث لنابولي في الدقيقة 42، فيما أضاف زميلاه ديفيد نيريس وسكوت مكتوميناي الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 70 و77 على الترتيب.
ولعب باليرمو، المنافس بدوري الدرجة الثانية الإيطالي، المباراة بعشرة لاعبين بدءاً من الدقيقة 58، عقب طرد لاعبه ألجوشا فاسيك.

كأس إيطاليا
نابولي
باليرمو
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