إصابات خطيرة في رأس دراجة!

زيوريخ (د ب أ)



نقلت الدراجة السويسرية مورييل فورير إلى المستشفى، في حالة حرجة للغاية، بعد تعرضها لإصابات بالرأس، في حادث خلال سباق للسيدات في بطلة العالم في زيوريخ.

وقال الاتحاد الدولي للدراجات في بيان له إن فورير «18 عاماً» تعرضت لحادث دون أسباب واضحة، وتم نقلها إلى المستشفى بطائرة مروحية.

وأضاف: «تعرضت لإصابات خطيرة في الرأس وهي في حالة حرجة للغاية».

من جانبه قال الاتحاد السويسري، إن فورير تعرضت لإصابات شديدة في الجمجمة والرأس في الحادث الذي وقع في منطقة الغابات.

وقالت قناة «إس أر إف» إنه تم إجراء عملية جراحية طارئة للمتسابقة. وأوضح الاتحاد الدولي أن كافة الأطراف المعنية تعيش في حالة قلق من الموقف الراهن.

وقال: «في الوقت الراهن لا يوجد حقائق حول كيفية حدوث ذلك، التحقيق متواصل من جانب الاتحاد، ولذلك السبب لا يوجد أي معلومات إضافية يمكن إعلانها في الوقت الحالي».