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الرياضة

«ديربي مدريد».. من الأفضل أنشيلوتي أم سيميوني؟

«ديربي مدريد».. من الأفضل أنشيلوتي أم سيميوني؟
27 سبتمبر 2024 10:01

 
مراد المصري (أبوظبي)

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يشهد «ديربي مدريد» بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، الأحد، في الدوري الإسباني لكرة القدم، مواجهة خاصة بين المدربين الأرجنتيني دييجو سيميوني وكارلو أنشيلوتي، لأن كلاً منهما واجه الآخر في أكبر عدد من المباريات، مقارنة بأي مع مدربين آخرين.
ويحمل اللقاء رقم «25» بين «إل تشولو»، و«الدون كارليتو»، وفي المواجهات السابقة يبرز التوازن بدرجة كبيرة، مع حصد كل منهما الفوز 9 مرات، والتعادل 6 مرات، ولكن المواجهات بينهما في «ديربي مدريد» تحديداً يتفوق «الأرجنتيني» الذي حقق 5 انتصارات، مقابل ثلاث تعادلات، وفوزين ل «الإيطالي».
المرة الأولى التي تواجه فيها المدربان في «الليجا» تعود إلى عام 2013، وشهدت المواجهات بينهما مباريات خالدة في الذاكرة، منها فوز أنشيلوتي على منافسه 4-1 في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2014، فيما حقق سيميوني الفوز الأكبر، عندما تفوق أتلتيكو 4-0 في عام 2015.
خلال الفترة الثانية التي عاد فيها أنشيلوتي لتدريب ريال مدريد، تحسنت نتائجه أمام سيميوني، إذ واجه المدربان في 9 مناسبات، حقق أنشيلوتي أربعة انتصارات، مقابل ثلاثة انتصارات لسيميوني، وتعادلين.
وشهد الموسم الماضي 4 مواجهات مثيرة، وحقق أتلتيكو الفوز 3-1 وتعادل 1-1 في مباراتي «الليجا»، بينما فاز ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 5-3، بعد الأشواط الإضافية، وانتقم أتلتيكو بفوزه في لقاء دور الـ 16 في كأس الملك بنتيجة 4-2 بعد الأشواط الإضافية.
اللافت أن المباراتين الوحيدتين اللتين خسرهما ريال مدريد طوال الموسم الماضي كانتا هزيمتي «الديربي» أمام منافسه في العاصمة، لذلك من المتوقع أن تكون هذه المواجهة مرتقبة بين المدربين.

 

 

الدوري الإسباني
الليجا
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
دييجو سيميوني
كارلو أنشيلوتي
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